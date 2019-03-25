Kılıçdaroğlu: Farklı bir atmosfer var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’te yayınlanan programda açıklamalarda bulundu. Bu seçimin farklı bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kesinlikle iddialıyız. Farklı bir atmosfer var. Vatandaşlar 17 yıllık sürecin sonunda neyle karşılaştıklarını görüyorlar. Bir aileyi derinden vuran sorun o ailenin yaşam standardının düşmesidir. Siz bir fileyi 100 liraya doldururken, aynı fileyi bugün 200 liraya dolduramıyorsanız sorun var demektir. Ciddi bir sorun var. Bugün gelinen durumun sorumlusu bu ülkeyi yönetenler” dedi.

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AKP REKLAMLARDA CHP’Lİ BELEDİYELERİ KULLANIYOR

AKP’nin reklamlarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “AKP, reklamlar yapıyor, televizyonlarda yayınlanıyor. O reklamlarında, CHP’li belediyelerin olduğu yerleri kullanıyor. Neden? Çünkü insanlar sokaklarda geziyorlar, yeşillik var, sevgi var, hoşgörü var” dedi.

“EKREM İMAMOĞLU FIRTINASI VAR”

“İstanbul’da bu seçimde kazanacak mısınız?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Karadeniz’e gittim. Karadeniz’de bir Ekrem İmamoğlu fırtınası var. Sadece İstanbul’da değil. Ekrem İmamoğlu gerçekten başarılı bir arkadaşımız. Kullandığı dil, yaptığı çalışmalar… Başarılı olacağına yüzde 100 inanıyorum. Sandıkta milletle ittifak yapacağız” cevabını verdi.

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