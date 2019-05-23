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Kılıçdaroğlu, Rabia Naz’ın babası ile görüştü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ı makamında kabul etti.

18:18 -
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Giresun’un Eynesil ilçesinde, geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Şaban Vatan ile makamında görüştü. Ziyarette, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Şaban Vatan’ın, kızının ölümü ve sonrasında savcılık soruşturmasına ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiği, yaşadığı sorunların çözümü için destek istediği öğrenildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:51 23.05.2019
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