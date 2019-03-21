Kılıçdaroğlu, Sabah’a açtığı davayı kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, Sabah gazetesinin MİT TIR’ları olarak bilinen olayla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu dosyayı dönemin Zaman gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ekrem Dumanlı'dan aldığı yönündeki haberi hakkında görülen davanın sonucu aktarıldı. Açıklamada davada, Sabah gazetesinin yalan haber yaptığı karara bağlanırken, gazetenin Kılıçdaroğlu'na 1 TL tazminat ödemeye mahkum edildiği bilgisi paylaşıldı.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Sabah Gazetesi'nin MİT tırları olarak bilinen olayla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu dosyayı dönemin Zaman gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ekrem Dumanlı'dan aldığı yönündeki haberi hakkında görülen dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu'nun Sabah Gazetesi aleyhine, iftira mahiyetinde ve gerçek dışı haber yapıldığı gerekçesiyle, 1 TL'lik manevi tazminat talebinde bulunduğu davada, mahkeme CHP Liderini haklı bularak duruşmayı sonuçlandırdı ve Sabah gazetesini yalan haber yaptığı gerekçesiyle 1 TL'lik tazminata mahkum etti.

Sabah gazetesinin 18 Ağustos 2017 tarihli nüshasında ve kamuoyunda MİT tırları dosyası olarak bilinen görüntülerin, dönemin Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ekrem Dumanlı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğine yönelik bir haber yayınlanmıştı. Söz konusu yayın üzerine Avukatı Murat Ergün aracılığıyla Sabah gazetesine yönelik, haberin iftira mahiyetinde, haksız ve gerçek dışı olduğu gerekçesiyle 1 TL'lik manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görülen duruşmada haklı bulundu ve Sabah gazetesinin yalan haber yaptığı karara bağlanırken, gazete Kılıçdaroğlu'na 1 TL tazminat ödemeye mahkum edildi.”