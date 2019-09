Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, İmranlı İlçesi’ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas Kongresi'nin 100'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resmi törene katıldıktan sonra, Sivas'a 106 kilometre uzaklıktaki İmranlı İlçesi'ne geçti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, 1948 yılında belediye statüsüne kavuşan ilçede, o tarihten bu yana ilk kez “CHP'li Başkan” sıfatıyla koltuğa oturan Murat Açıl'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kendisi de İmranlılı olan Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine Türkiye'den seçilen ilk bilim insanı olan, pilsiz çalışan giyilebilir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştiren Türk fizik mühendisi Prof. Dr. Canan Dağdeviren de hazır bulundu.

AÇIL: “ÜRETTİĞİMİZ ORTAK DİL KARŞILIK BULDU”

Başkan Açıl, aylık geliri 50 bin TL, gideri ise 300 bin TL olan bir belediye olduklarını vurgularak, “Buna rağmen, 4-5 ay içerisinde ilçenin çehresini değiştiren işler yaptık. Kadınları ve engellilerin sosyal hayata katılımını sağlamak adına kaldırım çalışması başlattık. Trafik sinyalizasyon sistemlerini devreye soktuk. Meclis çoğunluğu partimize değil. Ancak üretmeye çalıştığımız ortak dil, karşılığını buldu. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da seçim döneminde bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Açıl'ın konuşmasının ardından, hediye sunumlarına geçildi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Açıl, bir süre baş başa görüştükten sonra, ilçe meydanına konumlandırılan seçim otobüsünün üzerine çıkmak için belediye binasından ayrıldı. Bu sırada vatandaşlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Genç bir vatandaş, İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu ve kendisinin resminin dokunduğu halıdan tablo hediye etti.

İMAMOĞLU: “MİLLETİMİZİ MUTLU KILACAK İŞLER YAPMALIYIZ”

3000 nüfuslu İmranlı İlçesi'nin meydanını nhdolduran vatandaşlar, seçim otobüsünün üzerine çıkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Açıl'a sevgi gösterilerinde bulundu. İlk konuşmayı Açıl yaptı. Açıl'ın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, sözlerine, “Belki de aranızda İstanbul'dan da hemşehrilerim var. Sizinle bir arada olmaktan, Kızılırmak'ın coşkusunun ve insana yansımış biçimini görmekten mutlu oldum, onur duydum” şeklinde başladı. “Büyük işler başarmalıyız” diyen İmamoğlu, “Milletimizi huzurlu kılacak, mutlu kılacak güzel işler yapmalıyız. İnsanı insan olduğu için seven ve gerçekten insan ayırt etmeyen, partizanlığı kurumumuzdan yok eden bütün ayrımcılıkları kaldırarak hizmet eden, hizmeti eşit bir şekilde vatandaşına dağıtan bir anlayışın temsilcileriyiz” dedi.

İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye 5 maddelik çağrı

İMAMOĞLU: “HİZMETİ EN İYİ VEREN EKİP OLACAĞIZ”

“İstanbul'a buradan baktığınızda, sizi mutlu eden, gurur duyacağınız bir kardeşiniz olmak için çok güzel işler üreteceğiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada Murat Açıl başkanıma gerçekten başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Güzel bir başarı elde etti. Çok güzel hizmetler yapacağını biliyorum. Çünkü benim hem değerli bir arkadaşım hem de aynı zamanda siyasi yol arkadaşım. Bu yönüyle Murat arkadaşımın ve İmranlı'daki hemşirelerimin yanında olmaktan keyif alacağım. Bunu bilmenizi istiyorum. Her türlü dayanışmayı, İmranlı'daki dostlarımıza hissettireceğiz. İmranlı'da bütün dostlarımız, hangi partiye oy veriyorsa versin önemli değil, bütün dostlarımız şunu görecek: Hizmeti en iyi, en kaliteli şekilde veren ekibin burada olduğunu görecek. Özellikle 2019 seçiminin tarihe geçtiğini biliyoruz. Genel seçimde bize, belediyeciliğe, belediye başkanlarına gerçekten değer vererek, bu seçimin en değerli siyasi mühendisliğini gerçekleştirerek başarının mimari olan kıymetli genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çok teşekkür ediyorum.”

KILIÇDAROĞLU: “HARCADIĞIMIZ HER KURUŞUN HESABINI VERECEĞİZ”

Son konuşmayı yapan Kılıçdaroğlu da eski siyaset anlayışının geride kaldığı saptamasında bulunarak, “Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanı seven, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklayan, kadın-erkek yaşlı demeyen herkesi kucaklayan, herkesin sorununa eğilen ve her sorunu çözmek için mücadele eden bir siyasi parti anlayışı getiriyoruz. Bu siyaset anlayışının özünde yatan; kul hakkı yememektir. Harcanan her kuruşun hesabını millete verebilmektir. Sizler vergi veriyorsunuz, parayı harcıyorlar. Nereye gittiğini kimse bilmiyor, ama biz, yeni siyasi anlayışımızla, harcadığımız her kuruşun hesabını sizlere vereceğiz. Millete hesap vermek, bir siyasi için onurlu bir görevdir. Biz, bu onurlu göreve talibiz. Onun mücadelesini veriyoruz. Geçmişte A partisine B partisine oy vermiş insanlar olabilir ama yeni siyaset anlayışında, bizimle beraber gelin yol arkadaşı olalım. Türkiye'nin önünü açalım. Türkiye'nin ufkunu açalım” dedi.

KILIÇDAROĞLU: “SURİYELİLERE DEĞİL, ONLARI GETİRENLERE KIZIN”

Konuşmasında “mülteci sorununa” değinen Kılıçdaroğlu, “Suriyelileri kızıyorsunuz, ‘Niye buraya geldiler' diyorsunuz. ‘Elimizden işimizi aldılar' diyorsunuz. Ağzımızdan ekmeğimizi aldılar. Bundan dolayı kızıyorsunuz. Kızacağınıza Suriyelilere değil, Suriyelileri buraya getirenlere kızacaksınız. Kimler getirdi onları buraya? Onları kızacaksınız. Bizler, yeni siyaset anlayışı içerisinde bayrağımızı, ülkemizi, vatanımızı, insanımızı seviyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Hiçbir ayrıma izin vermiyoruz ve bütün Türkiye'yi kucaklıyoruz. Türkiye'yi yeni bir anlayışla yönetmeye talibiz. Belki göreceksiniz önümüzde yeniden seçimler olacak. Belki yeni bir ufuk açılacak. Hep beraber ve hep birlikte Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Kimseye muhtaç etmeden, çekip çıkaracağız” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: “TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kılıçdaroğlu, konuşmasını, “Belediye başkanlarına şunu söyledim: Devir aldığınız miras, ağır bir miras. Aldığınız borçlar, yüksek borçlardır. Ben, bunu biliyorum ama sakın ola ki şikayet etmeyeceksiniz. ‘Elim kolum bağlı demeyeceksiniz. Gün 24 saat, 24 saat halk için, millet için çalışacaksınız. Ekrem Başkan da İstanbul'da çalışıyor günün 24 saati. Burada da belediye başkanımız çalışıyor, o da 24 saat çalışıyor. Türkiye'nin aydınlığı için 24 saat çalışıyorlar. Türkiye'de yaşayan her insan için çalışıyoruz. Kavgasız dövüşsüz bir Türkiye, için huzur içinde yaşadığımız bir Türkiye için çalışıyoruz” sözleriyle noktaladı.