‘Büyüyünce sana oy vereceğim’ diyen çocuğa İmamoğlu’ndan anlamlı yanıt!

Penfest 2019 adıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen kalem fuarına katılan İmamoğlu, “Kalemin Ucundaki İstanbul” konulu söyleşiye konuk oldu.

Katılımcıların yoğun ilgisi altında söyleşinin yapacağı platforma zorlukla ulaşan İmamoğlu, “İstanbul adına, sizlere layık, 16 milyon insana layık, İstanbul'un tarihine, maneviyatına yakışan ve geleceğe bu güzel kenti en iyi şekilde hazırlayan, güzel kalemlerle çok güzel işlere imza atalım” dedi.

“2B KALEM ARAYIŞIM OLURDU”

İmamoğlu, kendisine yöneltilen, “Siz de İstanbul'un hikayesini yazacaksınız. Yazıyorsunuz, yazmaya başladınız. Kalemle ilgili anılarınızı alabilir miyiz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Aslında kalem düşkünüyüm ve kurşun kalemleri çok seviyorum. Marka ismi vermeyeyim. Daha parlak yazan, 2B dediğimiz kalem arayışım olurdu. Yazısı çok güzel birisi değilim ama iyi yazmak için çaba gösterirdim. İlginç bir matematik öğretmenimiz vardı lisede, kulakları çınlasın; Ömer Eyüboğlu. Bizim yazı disiplinimizi geliştirdi. Defter tutma konusunda takipçi bir öğretmendi.

O yüzden biz, mecburen sınıfta not tutuyorduk, eve gelince de temize çekiyorduk. Matematik defterinin düzenine göre not alıyorduk. Düzenli olması için 4-5 renk kalemle çalışıyorduk. O sene kalemlerle daha fazla haşır neşir olmama sebep oldu diye düşünüyorum. Bu arada o defterimi hala saklıyorum. Çocuklarıma gösterdim ve ‘Böyle defter tutarsanız, her dersi iyi bilirsiniz' dedim.”

İLGİLİ HABER İmamoğlu'ndan 'boğazda yetki' çıkışı!

“ENERJİNİZLE BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN”

İmamoğlu, “Kalem koleksiyonunuz var mı” sorusunu ise “Yok. Çünkü şöyle bir huyum var. Ezelden beri öyleydi, şimdi daha da çok öyle oluyor: Genelde kalemlerim uçup, gidiyor. Görenler istiyor. Ben de kıramıyorum. Bazen çok değerli kalemlerimi vermek durumunda kaldım. Onun için öyle bir koleksiyon yapabilme şansına sahip olamadım. İstanbul insanına baktıkça hem yazmada hem çizmede hem imza atmada, hayatımın en titiz, en hassas dönemini yaşıyorum. O enerjinizle, o dikkatinizle, denetim gücünüzle bizi yalnız bırakmayın” şeklinde yanıtladı.

“BÜYÜYÜNCE SANA OY VERECEĞİM”

Katılımcılar, stantları gezmek isteyen İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Bu şekilde stantları dolaşan İmamoğlu ile küçük bir çocuk arasında yaşanan diyalog, katılımcıları güldürdü.

İmamoğlu, “Büyünce sana oy vereceğim” diyen çocuğa, “Yerim senin yüreğini. Aslanım benim. Bir bakarsın ben sana oy veririm, belli mi olur” yanıtını verdi.