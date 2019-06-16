İş, kültür ve sanat dünyasını buluşturan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 1996 yılından bugüne hizmet veriyor. Boğaz’ın yanı başında yer alan Lütfi Kırdar Kongre Salonu konumu ile de beğeni topluyor. Peki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nerede? Lütfü Kırdar Kongre Salonu İstanbul’da mı?

LÜTFÜ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI NEREDE?

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi İstanbul Şişli’de bulunmaktadır. Şehrin önemli tarihi yapılarına kısa sürede ulaşıma olanak sağlamayan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ne yürüyerek, toplu taşıma ve bireysal araçlarla ulaşma mümkün.