Makam aracını bıraktı 2 milyon tasarruf yaptı

İzmir’in CHP'li Bayraklı Belediyesi başkanı Serdar Sandal, daha önce başkan yardımcıları ve müdürlerin makam araçlarını tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırdığını duyurmuştu.

MAKAM ARACINI GERİ GÖNDERDİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, son olarak önceki döneme ait kiralık olan Audi A6 marka lüks makam aracını da geri verdi. Sandal, belediyeye ait orta sınıf bir otomobili makam aracı olarak kullanılacak.

Sandal’ın 1,5 ayda uyguladığı tasarruf tedbirleri belediyenin kasasında 2 milyon lira bıraktı. CHP'li Serdar Sandal, görevini partidaşı Hasan Karabağ’dan devralmıştı.