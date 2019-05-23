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Midyat’ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

04:17 -
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Midyat’ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 47 LH 347 plakalı kamyonet ile 34 JU 7485 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 7. kilometresindeki Acırlı Şeyh Eles kavşağında çarpıştı.

AA

Kazada her iki araçta bulunan yolculardan Fikret Acap (17), İsmail Acun, Davut Araz, Yusuf Aksoy, Uğur Araz, Mehmet Dilekçi ve Abdurrahim Ertem 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Son güncelleme: android-time 04:24 23.05.2019
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