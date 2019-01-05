Müdür yardımcısı okulda darbedildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Çaralan, okula hizmet veren taşeron firmanın yetkilileri tarafından darbedildi. Saldırıda yaralanan Çaralan, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün, Sungurlu’daki Haydar Öztaş Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Müdür Yardımcısı Osman Çaralan ile okula hizmet veren taşeron firmanın yetkilileri arasında iddiaya göre, çalışmalardaki eksikler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında firma yetkilileri Osman Çaralan’a saldırdı. Çaralan, aldığı darbelerle yaralandı. Darbedilen müdür yardımcısı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Şikayet üzerine saldırganlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, olayla ilgili açıklama yaptı. Müdür Yardımcısı Osman Çaralan’ın saldırıya uğramasının tek nedeninin yapılan işte devletin çıkarlarını düşünerek, eksiklikleri dile getirmesi olduğunu ifade eden Aydın, şöyle dedi:

“Öğretmenimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun. Umarız bir daha böyle olaylar ile karşılaşmayız. Türk Ceza Kanunu’nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte yeni düzenlemeler yapılarak; bu eylemlerin, kamu hizmetini engelleme, vatandaşın eğitim hakkını kullanmayı engelleme ve bunun sonucunda insan hayatının riske atılması gibi suç tipleri başlıkları altında değerlendirileceği yasal düzenlemeler yapılmalı, cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır. Şiddet olaylarında şikâyet söz konusu olmadan savcılık kamu davası açmalı, eğitim çalışanı devreden çıkmalıdır. Şiddet girişiminde bulunanlar elini kolunu sallayarak gezmemelidir.” DHA