Son dakika: ‘Seçim neden yenilendi?’ sorusuna İmamoğlu ve Yıldırım’dan dikkat çeken cevap

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili vaatlerini açıklamak için bir araya geldi. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen tarihi programda modaratörlüğü yapan İsmail Küçükkaya; iki adaya, “seçim neden yenilendi?” diye sordu.

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AKP’nin adayı Binali Yıldırım, “Oylar sayılırken bir takım garip işler oldu, şaibe karıştı, oylar çalındı ve sonuçta YSK da bu durumu değerlendirerek yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz oyların yeniden sayılmasıydı ancak CHP bu konuda bize yardımcı olmadı.Biz de yeniden seçime gitmek zorunda kaldık” dedi.

İstabul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şaibe ve oyların çaldığı iddialarına yanında getirdiği belgelerle cevap verdi. İmamoğlu, YSK’nın gerekçeli kararında da ‘çaldılar’ ibaresinin yer almadığını söyledi.