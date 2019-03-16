Son depremler: Muğla’da deprem! 3.7 büyüklüğündeki deprem korkuttu

AFAD verilerine göre, saat 16:50’de merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesi Turgut Mahallesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik ve korku yaşandı. Yerin 7,46 kilometre derinliğinde oluşan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER