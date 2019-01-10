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Son dakika…FETÖ’den aranan ünlü restoranın sahibi teslim oldu

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı’ndaki İsmail’in Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak, itirafçı olmak istediğini belirterek, teslim oldu.

android-time 11:36
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Son dakika…FETÖ’den aranan ünlü restoranın sahibi teslim oldu
FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı’ndaki İsmail’in Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak, itirafçı olmak istediğini belirterek, teslim oldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağı'ndaki İsmail'in Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi olan İsmail Çolak'ın, Finlandiya'ya kaçtığı tespit edildi. “Umreye gidiyorum” diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, dün, itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolak'ın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

DHA

DHA

(DHA)

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Son güncelleme: android-time 11:4610.01.2019
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