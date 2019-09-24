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Üşümezsoy: İstanbul’da yanlış deprem senaryoları var

Silivri’de meydana gelen deprem, İstanbul’un deprem gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. İstanbul’un genelinde hissedilen depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, deprem meydana gelen fayda sürekli enerji boşalımı yaşandığını ve büyük bir depremi tetiklemeyeceğini belirtti. Üşümezsoy, Marmara’daki faylarla ilgili bazı yorumlarda hata yapıldığını da aktardı.

Habip ATAM
14:40 -
Haberler Gündem
Üşümezsoy: İstanbul’da yanlış deprem senaryoları var

Silivri açıklarında, 4.6 şiddetinde meydana gelen deprem, akıllara “Daha büyük bir deprem olur mu?” sorusunu getirdi. Konuyla ilgili Sözcü'ye değerlendirme yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, aynı bölgede Japonlar tarafından daha önce inceleme yapıldığı ve 1912'de yaşanan deprem sebebiyle, fayın enerjisini boşalttığını belirtti.

“FAYDA 6.5'TEN BÜYÜK DEPREM OLMAZ”

Japonların araştırmasına göre, fay hattında oluşan stresin akmakta olduğunun tespit edildiğini anlatan Üşümezsoy, Marmara Adası'nın Güney Marmara'ya doğru her yıl 1 cm ilerlediğini ve fayda büyük stres oluşmadığını dile getirdi. Stres biriken fay kabuğunun çok ince olduğunu söyleyen Üşümezsoy, “Fayda 6.5'dan büyük deprem olmaz” dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

“FAY HATLARINDAN KAYNAKLI SENARYOLAR…”

Üşümezsoy Marmara'da yanlış deprem senaryolarının dile getirildiğini belirterek, “Küçükçekmece ile Büyükçekmece arasında kalan Marmara Denizi'nde “Orta sırtı” denilen bölümde “Düşey” fay “Yanal atımlı” olarak yorumlanıyor. Ve bu iki fayı birleştirip 7'lik deprem oluşturabilir sonucuna varılıyor. Orta sırttaki fay Adalar önündeki normal bir fay. Tuzla'dan Büyükçekme'ceye devam eden fayı Kuzey Anadolu Fayı “Yanal Atımlı” olarak görmek, Marmara'daki yanlış deprem senaryolarını ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme: 15:13 24.09.2019
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