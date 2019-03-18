Sözcü Ailesi’ne katıl, siteni reklamsız takip et

Dünya medyası hızla dijital haber portallarına yönelirken, Türkiye'de de dijital habercilik her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Dijital medyanın tek gelir kaynağı, sitede yer alan reklamlar. Türkiye'nin en büyük ve en özgür haber portalı olan sozcu.com.tr de, bağımsız ve korkusuz haberciliğini, sitede yer alan reklamlardan elde ettiği gelirle sürdürüyor.

REKLAM GELİRLERİ

Reklamlardan elde ettiği gelirle; muhabir ve editör kalitesini yükselten, haber çeşitliliğini artıran, canlı yayın araçlarıyla kimsenin veremediği görüntüleri korkusuz bir şekilde veren sozcu.com.tr, şimdi okuyucularına Sözcü Ailesi'ne katılma seçeneği sunuyor. Siz de sozcu.com.tr'ye üye olun, sitemizi reklamsız versiyonu ile takip edin…



İnternet sitelerindeki reklamları görmemek için ad-block adı verilen ve sitelerdeki reklamları gizleyen yazılımı kullanma zorunluluğunu hisseden okuyucularımız var. Sözcü de dünyadaki ve Türkiye'deki ad-block kullanıcılarından hareketle, sozcu.com.tr üyelerine ‘reklamsız Sözcü' hizmetini devreye aldı. Artık bu seçenekten ad-block kullanıcıları da faydalanabilecek. ‘Reklam görmek istemiyorum ama her gün okuduğum sitenin güçlü ve tarafsız haberciliğine de destek vermek istiyorum'' diyen okurlarımız, sozcu.com.tr'ye üye olarak Sözcü Ailesi'ne katılacak ve sitesine katkı sağlayacak.

ÖZGÜR VE GERÇEK HABERCİLİK

Özgür ve gerçek haberciliğin karşılığını vermek isteyen okuyucularımız sozcu.com.tr'ye aylık 10.99 TL veya yıllık 109.99 TL'ye üye olabilecek. Böylece okuyucularımız, sozcu.com.tr’nin hiçbir yerde olmayan özel haberlerini, videolarını, özel içeriklerini ve Türkiye'nin en çok okunan yazarlarını, reklamsız bir şekilde, daha hızlı ve daha rafine takip edebilecek. Türkiye'de ilk kez sozcu.com.tr tarafından okuyucularına sunulan bu üyelik sistemiyle, Sözcü okurları, takip ettikleri siteyi reklamsız olarak dolaşırken, özgür haberciliğin devamı için de sitelerine destek vermiş olacak.

ÖTE YANDAN MEVCUT REKLAMLI VERSİYONUYLA SOZCU.COM.TR, ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK…

Reklamsız Sözcü’ye nasıl abone olur ve kullanırım?

1. Reklamsız sozcu.com.tr deneyimi için öncelikle üst menümüzden “Reklamsız Sözcü” bölümüne tıklamanız gerekiyor.

2. Açılan sayfamızda, eğer üyeyseniz altta bulunan zaten üyeyim seçeneğine tıklayıp e-posta ve parolanızı ilgili alanlara girerek giriş yapın.

3. Üye değilseniz ister Facebook ile ister epostanızla ile hemen üye olun





4- Üye olduktan sonra ‘Reklamsız sozcu.com.tr için iki seçenek sunuyoruz: Aylık ve Yıllık üyelik. Tercih ettiğiniz seçeneğin “Satın Al” butonuna tıklayınız.

5. “Satın Al” butonuna tıkladıktan sonra, aşağıdaki sayfa karşınıza çıkacak. Fatura bilgilerinizi doldurarak “Tamam” düğmesine basın.

6. Açılan ödeme ekranında kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde, “Reklamsız Sozcu.com.tr” üyeliğiniz tercih ettiğiniz süre dilimi içinde aktif olduğuna dair bir onay e-postası alacaksınız.

7. Artık, masaüstü, tablet ve mobil telefonlarınızdan üye girişi yaptığınızda sozcu.com.tr‘ye reklamsız ulaşacaksınız. Her türlü sorunuz ve sorununuz için bize destek@sozcu.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.