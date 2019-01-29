Anahtarsız çalışan aracınız varsa dikkatli olun!

BBC Türkçe’nin haberine göre Which? Dergisi’nin yaptığı araştırmada en büyük risk altındaki markalar Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai ve Ford Focus. Otomobil hırsızları gün geçtikçe daha fazla anahtarsız çalıştırma sistemi bulunan araçları hedef alıyor ve sinyal arttırıcı özelliği olan belli bir teknoloji kullanarak bu sistemi daha etkili hale getiriyorlar.

Alman Otomobil Kulübü (ADAC) da 237 anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan aracı test ettiklerini sadece üçü hariç diğer bütün araçların bu risk altında olduğunu duyurdu. Bu üç marka arasında Discovery, Range Rover, ve 2018 Jaguar i-Pace var.

İngiltere’de 106 bin araç çalındı

Özel cihazlar kullanan hırsızlar da araca bu yolla girerek çalabiliyor. 2018’in Mart ayına kadar İngiltere’de 2009 yılından bu yana 106 bin araç çalındı. İngiltere’nin Motor Üreticileri ve Tüccarları Birliği Başkanı Mike Hawes “‘endüstrinin bu suçları çok ciddiye aldığını ve yeni araçların hiç olmadığı kadar güvenli olduğunu’ söyledi. Hawes “Suçlular araç çalmak için her zaman yeni yollar bulacak. Bu hiç bitmeyen bir savaş. Üreticiler çok daha karmaşık güvenlik özellikleri için yatırıma milyarlar harcıyor. Araçları çalmayı sağlayan cihazların açıktan satışının durdurulması çağrısında bulunuyoruz” dedi.