Lexus LC üstsüz üretilecek!

2014 yılında RC'nin üstü açılan konseptini sergileyen Lexus, LC'nin üstü açılabilen konseptini ise Ocak ayında gerçekleştirilen Detroit Otomobil Fuarı'nda gösterdi. Lexus, büyük beğeni toplayan LC Convertible Concept'i üretime aktarma kararı aldı.

Aracın prototipini gümüş ve siyah dijital kamuflaj motifleriyle gösteren Lexus, LC'nin orijinal tasarım dilini kullandı ve özel hatlarıyla kendine ait bir kimlik ortaya koymayı da başardı. LC'nin ödüllü tasarımını daha ileriye taşımayı başaran Lexus, aracın teknik detaylarını ve üretim tarihlerini önümüzdeki dönemde açıklayacak. Lexus, LC coupe'nin yanına üstü açılan LC Convertible'ı ekleyerek amiral gemisi ürün gamını genişletecek.