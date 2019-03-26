Huawei P30 kullanıcılara tanıtıldı! İşte Huawei P30’un özellikleri…

Huawei P30, yepyeni özellikleri ile tanıtıldı. Huawei P30, yarım saatte şarj olma özelliği, daha kaliteli selfie çekme ve yüksek performans gibi özelliklerini ön plana çıkarıyor. İşte Huawei P30’un merak edilen özellikleri…

HUAWEI P30’UN ÖZELLİKLERİ

Huawei P30 telefon fotoğrafçılığının sınırlarını zorluyor, kullanıcılara daha geniş ekrandan yeni bir perspektif sunuyor.

Huawei P30, ışığın ve mekanın transfix rengini yansıtıyor.

Leica Üçlü Kamera Sistemi fotoğraflarınızla dünyayı bütünüyle keşfetmenize yardımcı olur. Bir 40 MP Süper Algılama Kamerası, bir 16 MP Ultra Geniş Açılı Lens ve bir 8 MP telefoto lense sahip bu mükemmel kamera sistemi dünyanın hazinesini ve güzelliğini yakalama özgürlüğü sunuyor.

Renk algılama kuralı tüm resimlerinizde daha fazla ışık sağlamak için HUAWEI tarafından RGB'den RYB'ye yeniden yazılmıştır. HUAWEI SuperSpectrum sensör, Kirin 980 ISP'si ve kendi geliştirdiği algoritma arasında kurulan işbirliği, gece ve gün ışığındaki anılarınızı net bir şekilde saklamanızı sağlayacak 40% artırılmış ışıkla1 katkıda bulunur.

Huawei P30'da bulunan ISO 204,800 değeriyle gecenin gizlenmiş ihtişamını keşfedin. Mum ışığında romantik akşam yemeği veya çalılıkların arasında ateş böceklerinin dans etmesi gibi aşırı karanlık ortamlarda dahi güzel anıları yakalayabileceksiniz.

Huawei P30’un 32MP ön kamerası doğru parlaklık ve keskinlik ile yüzünüzün konturlarını belirleyerek profesyonel selfieler oluşturmak için sizi akıllıca tanıyacaktır. Selfie çekimleriniz aşırı pozlanmış arka ışıkta ve gece partileri sırasında çarpıcı detaylarla ışıldayacak.

6.1'' OLED HUAWEI FullView ekran3 her açıdan parlayan canlı renkler ile daha geniş ve daha iyi görüntüleme deneyimi sağlamak için kusursuz tasarlanmıştır.

Huawei P30’u tek elle rahat bir şekilde tutarken geliştirilmiş ekran içi parmak izi sensörü ile telefonun kilidini hızlıca açın.

Kirin 980, daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimine sahip dünyanın ilk 7nm mobil işlemci yonga setidir. 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına kadar inovatif yonga seti,4 HUAWEI P30'un performans gücünü ortaya koyuyor.

7NM İşlemci

128GB Kapasite

6GB RAM

30 dakikada telefonunuzu 60% seviyesine kadar şarj edebilirsiniz.

Basit bir dokunuşla telefonunuzdan MateBook'unuza resim, video ve belgeleri saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Ve sadece telefonunuzu sallayarak ve dokundurarak MateBook’a bağlanabilir ve bilgisayar ekranınızdaki 60 saniyelik bir videoyu telefonunuza kaydetmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca tek cihaz gibi çalışan cihazlarınız arasında metinleri kolayca kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.