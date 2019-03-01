Bizi cennete götür Hilmi…

Siz neyin seçimini yapıyorsunuz?

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İstanbul…

Ankara…

Bursa…

Düzce…

Niğde…

Balıkesir…

Bu illerin seçmeni iseniz, geçen seçimde oy verip seçtiğiniz belediye başkanları nerede?..

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Ayrıca yirmiye yakın ilçe belediye başkanı… 28 belediye başkanının yerine atanan kayyumlar… Neredeyse Türkiye'nin yüzde 60'ının seçilmiş belediye başkanları, hukuki hiçbir gerekçe gösterilmeden görevlerinden alındı…

Kulaklarından tutulup atıldı…

Atılanlar korkularından itiraz bile edemediler…

Bir-ikisi ağladı, o kadar…

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Şimdi siz ne seçiyorsunuz?..

Ne anlamı var bu seçimin?..

Seçmenin oyuna işte bu kadar saygı duyana, meydanlarda bir tek kişi dahi çıkıp sormaz mı:

“Daha önce gelip oy istediğin ve bizim sana inanarak oy verip seçtiğimiz belediye başkanları nerede?..”

Demokrasi önce ahlaktır…

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Halkın, bugünkü gibi kavga-kıyamet seçimle getirdiği belediye başkanlarını, kafası esen bir tek kişi sepetlediği için demokrasi gitti…

Suçları vardıysa, o başkanlar yargılanmadığı için de hukuk gitti…

Demokrasisi ve hukuku çoktan katledilmiş bir ülkede seçim yapmak…

Komiksin…

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İşte burada eski TBMM Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, AKP milletvekili (beyin adamları yani) İsmet Yılmaz'ın Sivas'ta kürsüye çıkıp adayları Hilmi için “Hilmi kardeşime vereceğiniz her oy, kıyamet günü berat belgeniz olacak” demesi önem kazanıyor…

Seçmenin verdiği oy bir işe yaramıyorsa, bari Cennet'e gidiyorsun…

Hadi…

İki kilo domates veremiyorsun, arkadaşları cennete götür Hilmi…