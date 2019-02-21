Ekonomiyi yöneten damadın, toptancı halini basıp domatesi tutuklatan iktisadi doktrininin adı olsun:

Damat'es…

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Domates kuyruğu oradaydı…

Yaşlı kadınlar örtülerini yüzlerine dolamışlar, poyraz vardı… Dedelerin belleri biraz daha bükülmüş beklemekten…

Gözleri kızarmış, büzülmüş insanlar…

Zaman zaman birbirlerini itip kakıyorlar, kıtlık yıllarının siyah-beyaz aş kuyruğunu andırıyor…

Dünyanın en bereketli tarım ülkesini 16 yılda kuruttular, insanları iki kilo domates almak için kuyruktalar…

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“Tank fabrikasını Katarlı emirlere satıp, domatesi kamulaştıran” arkadaş ve damadının ekonomi yönetimi manav düzeyinde diyorduk, inanmıyordunuz…

İşte, önceki gün itibariyle patlıcan PTT ile gelmeye başladı… İstersen patates, dolmalık biber de getiriyor postacı…

Damat “Çok başarılı bir politikamız netice verdi” dedi…

Postacı kapıyı çalıyor; havuç netice…

Bu iktisadi doktrinin adını ben koyayım dedim:

Damat'es…

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Sosyal medyadaki arkadaşlarımız ise bu ekonominin kahramanını isimlendirdiler:

“Züğürt Ağa…”

Sonunda domates satarken, iniş aşağı kaçan kamyoneti kovalıyorlardı damat ile…

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Ve seçime az kaldı…

Bu seçimlerde muhalefet zevat değil, zerzevattır…

Domates ana muhalefet lideridir…

Kemal Bey'in on yıldır bu millete anlatamadığını domates anlatıyor…

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Domates kuyruğu burası…

Uzun kuyrukta ellerini koltuklarının altına sokup ısıtıyorlar, iki büklüm insanlar… Soğuktan kızarmış gözlerinden yaş akıyor yaşlıların… Ayakta duramayanlar oturuyor arada… Çoğunun elinde ya da ceplerinden ucu sarkmış birer torba…

Muhacir kafilesini andırıyor, hava sisli…

İki kilo domates alacaklar…

İki kilo…

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Millet başımıza geleni anladı mı, anlamadı mı tam bilemiyorum…

Manzara acı veriyor insana…

İçimde bir başka sancı…