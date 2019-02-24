Eşek kurtarma projesi…

Eşek kör kuyuya düştü…
Köylüler toplandılar, muhtar aşağı seslendi:
“Biz niye düşmüyoruz… Nereye gittiğini bileceksin… Ne işin var orada?..”
Eşek “Eşekliğimden” dedi…
Domates, patlıcan kuyruğundan dönen vatandaşlar “Nasıl yaptın o eşekliği” diye sordular… Eşek iç çekti:
“Önümüzü görmedik, yanlış yere gittik, karanlığa bastık…”
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Eşeği kurtarmaya karar verdiler…
Ama düşmek kolaydır da çıkmak her zaman zordur kör kuyulardan…
Herkes bir şey söyledi:
Kimisi “Eğitim” dedi…
Kimisi “Çıkartalım ama bu yine düşer… Bırakalım aklı başına gelsin” dedi…
Kimisi “Ona iyi bir noktada olduğunu söyleyelim, biz inandığımıza göre o da inanır, öyle kör kuyuda bekler” dedi…
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Sonunda kuyunun başındakiler eşeği kurtarmanın zor olduğunu düşündüler… Eşekten vazgeçip üzerine toprak atarak kuyuyu doldurmaya karar verdiler…
Kararlarını eşeğe bildirdiler…
Eşek sordu:
“Hani beni kurtaracak çılgın proje yok mu?..”
Kurtarma yanlıları da “Bu eşeklikten vazgeçmeyecek” diyerek kuyunun doldurulmasına katıldılar…
Küreklerle toprak doldurmaya koyuldular…
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O zaman derinlerden gelen bir ses “Diren” dedi…
Her toprak geldikçe eşek o sesin dediğini yaptı, silkindi, tepindi, direndi… Toprak ayaklarının altında biriktikçe bu yükseldi…
Ve kuyu dolduğunda eşek düze çıkmıştı…
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Biz bir tek eşeğe mal ettik ama…
Bu hikaye aslında üzerine gelen felaketi silkeleyip atamayan, razı olan, katlanan ve tepki göstermeyen tüm eşekler içindir…
Evet…
Direneceksin…
Diren…