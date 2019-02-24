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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Eşek kurtarma projesi…

24 Şubat 2019
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Eşek kör kuyuya düştü…
Köylüler toplandılar, muhtar aşağı seslendi:
“Biz niye düşmüyoruz… Nereye gittiğini bileceksin… Ne işin var orada?..”
Eşek “Eşekliğimden” dedi…
Domates, patlıcan kuyruğundan dönen vatandaşlar “Nasıl yaptın o eşekliği” diye sordular… Eşek iç çekti:
“Önümüzü görmedik, yanlış yere gittik, karanlığa bastık…”

Eşeği kurtarmaya karar verdiler…
Ama düşmek kolaydır da çıkmak her zaman zordur kör kuyulardan…
Herkes bir şey söyledi:
Kimisi “Eğitim” dedi…
Kimisi “Çıkartalım ama bu yine düşer… Bırakalım aklı başına gelsin” dedi…
Kimisi “Ona iyi bir noktada olduğunu söyleyelim, biz inandığımıza göre o da inanır, öyle kör kuyuda bekler” dedi…

Sonunda kuyunun başındakiler eşeği kurtarmanın zor olduğunu düşündüler… Eşekten vazgeçip üzerine toprak atarak kuyuyu doldurmaya karar verdiler…
Kararlarını eşeğe bildirdiler…
Eşek sordu:
“Hani beni kurtaracak çılgın proje yok mu?..”
Kurtarma yanlıları da “Bu eşeklikten vazgeçmeyecek” diyerek kuyunun doldurulmasına katıldılar…
Küreklerle toprak doldurmaya koyuldular…

O zaman derinlerden gelen bir ses “Diren” dedi…
Her toprak geldikçe eşek o sesin dediğini yaptı, silkindi, tepindi, direndi… Toprak ayaklarının altında biriktikçe bu yükseldi…
Ve kuyu dolduğunda eşek düze çıkmıştı…

Biz bir tek eşeğe mal ettik ama…
Bu hikaye aslında üzerine gelen felaketi silkeleyip atamayan, razı olan, katlanan ve tepki göstermeyen tüm eşekler içindir…
Evet…
Direneceksin…
Diren…

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