Eşek kurtarma projesi…

Eşek kör kuyuya düştü…

Köylüler toplandılar, muhtar aşağı seslendi:

“Biz niye düşmüyoruz… Nereye gittiğini bileceksin… Ne işin var orada?..”

Eşek “Eşekliğimden” dedi…

Domates, patlıcan kuyruğundan dönen vatandaşlar “Nasıl yaptın o eşekliği” diye sordular… Eşek iç çekti:

“Önümüzü görmedik, yanlış yere gittik, karanlığa bastık…”

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Eşeği kurtarmaya karar verdiler…

Ama düşmek kolaydır da çıkmak her zaman zordur kör kuyulardan…

Herkes bir şey söyledi:

Kimisi “Eğitim” dedi…

Kimisi “Çıkartalım ama bu yine düşer… Bırakalım aklı başına gelsin” dedi…

Kimisi “Ona iyi bir noktada olduğunu söyleyelim, biz inandığımıza göre o da inanır, öyle kör kuyuda bekler” dedi…

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Sonunda kuyunun başındakiler eşeği kurtarmanın zor olduğunu düşündüler… Eşekten vazgeçip üzerine toprak atarak kuyuyu doldurmaya karar verdiler…

Kararlarını eşeğe bildirdiler…

Eşek sordu:

“Hani beni kurtaracak çılgın proje yok mu?..”

Kurtarma yanlıları da “Bu eşeklikten vazgeçmeyecek” diyerek kuyunun doldurulmasına katıldılar…

Küreklerle toprak doldurmaya koyuldular…

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O zaman derinlerden gelen bir ses “Diren” dedi…

Her toprak geldikçe eşek o sesin dediğini yaptı, silkindi, tepindi, direndi… Toprak ayaklarının altında biriktikçe bu yükseldi…

Ve kuyu dolduğunda eşek düze çıkmıştı…

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Biz bir tek eşeğe mal ettik ama…

Bu hikaye aslında üzerine gelen felaketi silkeleyip atamayan, razı olan, katlanan ve tepki göstermeyen tüm eşekler içindir…

Evet…

Direneceksin…

Diren…