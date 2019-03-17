Bir kargaya 1400 eylem ve kelime öğrettiler…

Karganın adı; karga…

Hayvan eğiticileri ve veterinerlerden oluşan bir heyet, medyanın önünde bunu kanıtladılar, hangi oyuncağının adını söyleseler karga gidip onu getirdi… Ya da çeşitli cisimlerle neyi isteseler onu yaptı… Bir küçük çubukla kafesteki uzun çubuğu çıkarttığı, o uzun çubukla da daha derindeki yiyeceği köfteyi almasının görüntüleri şu sıralarda internette dolanıyor…

1400 kelime az değil…

Bizde o kadar kelimenin yarısı ile televizyona yorumcu olarak çıkıp hepimize küfrede küfrede konuşan yalakalar var…

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Karga kelimenin ne olduğunu biliyor ama biz ne yaptıysak şu bir kelimeyi öğretemedik gitti adama:

“Hukuk…”

O “Buyruk” anlıyor…

Kendisine ne “buyruk” ise onu “Hukuk” sanıyor…

Bu nedenle “hukukun” yerini “Buyruk” aldı…

Tek adamdan “Buyruk” nasıl geliyorsa, “hukuk” odur bu zavallı memleketin yargısında…

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Karga bu kadar kelimeyi ve eylemi üç-dört senede öğrendi diyorlar, ne istersen o hareketi kusursuz yapıyor…

Biz 90 senedir “demokrasi” diyoruz…

“Kömür çuvalını” getirip bırakıyorlar kapıya…

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“Laiklik…”

Adam gibi devlet olmanın vazgeçilmez şartı… Laik olmayan bir devlette demokrasiden, hukuktan, çağdaşlıktan asla söz edilemez…

Bu kelimeyi kim bilir, kim bilmez diye bizim kameraman yola düştü…

Yüz kişiden bir-ikisi dışında bilen çıkmadı…

En iyi bilen “Laiklik nedir?” sorusuna yanıt olarak şöyle dedi:

“Yani müstahak…”

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Karga öncelikle “Getir” ile “Götür” kelimelerini çok iyi ayırt edebiliyor… “Getir” deyince getiriyor, götür deyince götürüyor…

Bizimki…

Zenginlik getireceğim diyor…

“Getir” diyoruz…

Bakıyorsun, cebindeki götürmüş…