Denklem değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşadı. Suriye lideri Esad'ın adını anmıyor ama Suriye'nin kurumlarını ciddiye aldığının işaretlerini verdi.

“Gerekirse” dedi.

“Kurumlar görüşür.”

Başkent Ankara ile başkent Şam'ın kurumları; istihbarat örgütlerinin başkanları, Dışişleri bürokratları, “üst düzey görüşmeler yapıyor” haberi sızdırıldı.

Gerçek, gerçektir.

Tayyip Erdoğan, çok yakın bir gelecekte Beşar Esad'ı Çamlıca'da yaptırdığı camiye birlikte namaz kılmaya davet edebilir.

Ya da tersi olur.

Beşar Esad, Tayyip Erdoğan'a “…Gel eski günlerimize dönelim… Sen beni Çamlıca'da yaptırdığın camiye bir cuma günü namaz kılmaya davet et… Şam'da namaz kılmak sana nasip olmadı, biz birlikte Çamlıca'da namaz kılalım… Sonra senin Kısıklı'daki ev camiye yakın, eşlerimizle birlikte senin evde buluşur, fotoğraf çektiririz” daveti yollayabilir.

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Namaz kılmak bir simge!

Şam'da namaz!

Simge anlatımdı.

2012 yılında Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı kılacağız…” demişti.

Nasip olmadı.

Şimdi Beşar Esad, İstanbul'da namaz için davet bekliyor. (!)

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Bu gözler neler gördü!

Kulaklar neler işitti!

Türk Genelkurmay Başkanı, Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları ile Antalya'da bir otelde “kritik zirve” adı takılan toplantıda 24 ay önce bir araya geldiklerinde hem Washington, hem Moskova PYD'yi korumak ve Esad'ın yanında durmak için kalkan olmuşlardı.

Esad korundu.

Rejim güçlendi.

Rusya Esad'ın devrilmemesi için hem askeri, hem ekonomik, hem siyasi açıdan çok sıkı destek oldu.

Bize ne kaldı?

3.5 milyon Suriyeli sığınmacı ve onlar için harcanan 40 milyar dolar bize övünme armağanı, “açarız kapıları göndeririz Avrupa'ya” tehdidi de teselli mükafatı olarak kaldı.

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Gerçek şudur:

Şu sırada Tayyip Erdoğan'ın en güçlü ve en yakın dostu gibi görünen Rus lider Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, önceki gün “Türkiye ile Suriye'nin Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile istihbarat servisleri üstünden gerçek zamanlı görüştüklerini” söyledi. Putin, Suriye'de PYD ile Esad'ı bir araya getiriyor. Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Münbiç'e terör örgütleri girecekse rejim (Esad yönetimi) girsin. Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil. Sonunda bunların kendi topraklardır” dedi. Moskova ise Menbiç'in tamamen Suriye ordusunun kontrolüne girdiğini, Rus askeri polisinin Türk ve Suriye güçleri arasında devriye gezdiğini ileri sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, teröre karşı Türkiye ile Suriye'nin birlikte hareket etmesine imkan tanıyan “Adana Protokolü” çerçevesinde iş birliği önerdi.

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Son söz:

Günler gerçeğe gebedir!

Birlikte namaz yakın!