İhlas kriptoları

İhlas Haber Ajansı (İHA)…

Hele bir dönem her yerde gözü-kulağı vardı. Kameraları sanki istihbarat örgütünün cihazı gibi olmayacak yerde kayıt yapardı!

“Bizim Mahalle” 1990'larda bu ajansa, “Kontr-Gerilla (Gladio) Film Merkezi” adını koydu!

Amerikan vatandaşı Mücahit Ören, 2008'de ülkesi ABD'den dönerken yanında keçi sakallı vatandaşını getirdi: Thomas Bonifield (d.1967).

İHA Genel Koordinatörü ve sonra İHA Genel Müdürü yapılan Thomas Bonifield kimdi?

Mücahit Ören'in açıklamasına göre gazeteciydi!

-ABD, Irak'a saldırdığında -merkezi New York Rockefeller Center'da bulunan- Amerikan'ın üç büyük televizyon kanalından biri olan NBC News'in Bağdat bürosunu kurdu.

-ABD Afganistan'a saldırdığında NBC News'in Kabil bürosunu kurdu.

Arizona State Üniversitesi mezunuydu; Sovyetler Birliği dağılırken Leningrad Devlet Üniversitesi'nde çalışmalarda bulundu. Anadili İngilizce kadar Rusça biliyordu.

NBC News'in Moskova bürosunu altı yıl yönetti. İran'dan İsrail'e girip çıkmadığı Ortadoğu ülkesi kalmadı.

Böyle bir “kariyeri” varken 2008'de İHA'ya “transfer” oldu; belki de “atandı!” Geldiği dönemi anımsatırım; Ergenekon-Balyoz kumpaslarının başladığı süreç: “Ulusalcılar darbe yapacak” haberleri yaptılar sürekli…

Thomas becerikli adamdı; “Işıkçı” müritlere uyup sakal bıraktı!

Fakat…

Ne zaman ki 15 Temmuz FETÖ darbesi başarısız oldu Thomas apar topar ABD'ye döndü! NBC News'ten arkadaşları 15 Temmuz gecesi “darbe başarılı olsun” diye, “Erdoğan Almanya'ya kaçtı” yalanını dünyaya yaydı!

İhlas bünyesinde hep kripto simalar bulundu/bulunuyor…

İşte bir başkası

Marc Isaiah Grossman (d. 1951)…

Amerikalı diplomat. İlk görev yeri Pakistan oldu. Ardından NATO'da bulundu.

1989-1992 arasında Ankara'da müsteşar ve 1995-1997 arasında büyükelçi olarak çalıştı.

Evet, 28 Şubat sürecinde Ankara'daydı! O sıcak günlerde Genelkurmay Başkanlığı'nı dinlemesindeki rolü açığa çıkan ABD'nin Adana Konsolosu Elisabeth Shelton ile birlikte 1997 Temmuz'unda Türkiye'den apar topar ayrıldı. ABD Büyükelçiliği beş ay müsteşar düzeyinde temsil edildi.

Yine de Grossman, Türkiye ile ilişkisini kesmedi. Çünkü:

ABD, o yıllar “yeni rota” çiziyordu Türkiye'ye. Grossman, Yasemin Çongar'a verdiği dört gün süren röportajında, Türkiye'nin daha fazla yerel özerkliği konuşması gerektiğini söyledi. Sürekli Barzani örneğini verdi; güya Türk- Kürt etnik çatışması böyle çözülebilirdi!

Grossman kuşkusuz BOP temsilcisiydi. Irak'a saldırı öncesinde ABD-Türkiye arasındaki tezkere görüşmelerinde yer aldı ve her seferinde Türkiye'yi sırtından bıçakladı; Barzani'ye- PKK'ya destek çıktı. Peki…

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üç numaralı adamı iken 54 yaşında 2005'te emekli oldu.

Nereye “transfer” oldu dersiniz; İhlas Grubu!

NATO'da görev yapan, NATO'nun 50'nci yıl kutlamalarını organize eden Grossman, NATO burslu Enver Ören'e “danışman” oluverdi! Nerede nasıl tanıştılar acaba?

Grossman'ın İhlas'taki ilk icraatı ne oldu: Medya devi Rupert Murdoch'u Türkiye'ye soktu. İhlas'ın TGRT kanalını, Murdoch'a verdirdi!

İlişkiler ağı

Aslında 2005'te emekli olunca Grossman…

1997-2001 arasında ABD Savunma Bakanlığı yapan (eşi Diana Dunn, Rockefeller'ın özel danışmanıydı) William S. Cohen'in sahip olduğu, -30 ülkede faaliyet gösteren uluslararası stratejik danışmanlık şirketi- Cohen Group'un başkan yardımcılığına getirildi.

Diğer başkan yardımcısı ise NATO komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış Joseph Ralston idi. Bu ismi hatırlatmam şart:

General Raltson, Başkan Bush tarafından Eylül 2006'da PKK koordinatörlüğü görevine getirildi! Ardından PKK, Ekim 2006'daki ateşkesi ilan etti. Ardından açılım süreci başlatıldı. Sonra bozuldu vs.

Mesele şu ki: Cohen Group, Lockheed Martin, General Dynamic, Sikory Aircraft gibi büyük silah şirketleriyle işbirliği yapıyor! Bu grup Türkiye'de yakın bağlara sahip; iç çatışmalarla yakından ilgili!

Evet, İhlas-Grossman ilişkisinin perde arkasındaki güç Cohen Group idi!

FETÖ'nün avukat desteği aldığı hukuk bürosu DLA Piper'in stratejik ortağı kim dersiniz: Cohen Group!

Ne ilginç değil mi?

İhlas derken karşınıza PKK çıkıyor…

İhlas derken karşınıza FETÖ çıkıyor…

Neden hiç şaşırmıyoruz:

15 Temmuz darbesinden üç ay önce Cahit Paksoy İhlas'a CEO oldu.

Hepsi; Thomaslar- Grossmanlar vd. “Yeni Türkiye”ye hazırlıktı. Darbeden iki gün önce Mücahit Ören ne mesaj attı: “Yakında Ankara'yı ayağa kaldıracağız!”

FETÖ'ye destek sağladığı iddiasıyla Cahit Paksoy yargılanıyor! Diğerleri kaçtı. Mücahit'e dokunan yok. Kalkanı -rahip Brunson gibi- ABD çünkü!

FETÖ okulu Fatih Koleji mezunu Mücahit hâlâ diyor ki; “FETÖ bizi batırmak istedi!” Fetullah Gülen'in babasına çanta içinde dolarlar getirdiğini unutmuş görünüyor!

Daha hatırlatacağız…