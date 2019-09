“Akp hükümeti bayramları bile millete zehir etti. Akp hükümeti yüzünden insanlarımız gülmeyi unuttu. Bunlar beceriksiz, bunlar yetersiz. Yolsuzluk paçalarından akıyor, Türkiye'yi yolsuzluk çukuruna batırdılar. İhale ve yandaş belediyeciliği yapıyorlar, tüyü bitmemiş yetim üzerinden siyaset yapıyorlar. Eyyy Recep Tayyip Erdoğan at üstünde duramayan kişi ülkeyi yönetemez. Akp mensupları genel başkanlarını padişah olarak görüyor, kendisi de kendisini padişah olarak görüyor. Bu hükümete zıkkımın kökünü göstereceğiz. İşleri güçleri milletin dinini istismar etmek, Tayyip Erdoğan'ın altı ayda hurdasını çıkarırım. Eyyy Recep Tayyip Erdoğan gidiyorsun İsrailli Olmert'le görüşüyorsun, ertesi gün Filistin'de katliamlar oluyor, boyun eğdin, emir eri oldun, boyan döküldü. Mümtaz bir şahsiyet olan Fethullah Gülen hakkında ipe sapa gelmez, bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalar yapıyorlar, mümtaz bir şahsiyete saldırı vardır, aynen 28 Şubat gibi, aynen 12 Eylül öncesi gibi senaryodur, derin devlet cemaate saldırarak Türkiye'nin değişim yönünü etkilemeye çalışıyor. Devlet Bahçeli partisi MHP'yi CHP'nin metresi yaptı. Her hafta olmasa bile iki haftada bir rahmetli Menderes'in anıt mezarını ziyaret ederim. Rahmetli Menderes sanki bana sorar, Süleyman nedir vaziyet? Ben de diyemem ki, kudretli başbakanım, bu AKP hiç haketmediği halde Tayyip'in resminin yanına sizin resminizi koydu, başım öne eğik, söyleyemem. Rahmetli Menderes sorar, Süleyman nedir durum? Ben de diyemem ki, kudretli başbakanım sen Yunan dışişleri bakanını her diplomaside altederken, bugün Türkiye terörle mücadelede bile sınırdışı operasyon yapmak için ülke yaşamının en aciz durumuna düştü, diyemem. Hasan Polatkan sorar, Türk maliyesinin durumu nedir? Diyemem ki, dış borçtan mahvolduk. Başım öne eğik, oradan binbir hüzünle ayrılırım” dedikten sonra, gayet pişkin şekilde zıkkımın kökünü göstereceği Akp'ye geçerek, hurdasını çıkaracağı Tayyip Erdoğan hakkında “Allah'a yemin ederim ki, vallahi de billahi de tallahi de, Tayyip Erdoğan bu ülkenin ilelebet ve ebedi başkanıdır” diyen Süleyman Soylu… Şimdi de Ekrem İmamoğlu'nu tehdit etti, “açık söylüyorum, pejmürde ederiz” dedi.

Bir dahaki anıt mezar ziyaretinde rahmetli Menderes diyecek ki, hayrola Süleyman, başın gene öne eğik, Chp'ye mi geçiyorsun?