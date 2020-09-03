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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden kritik çağrı: Ekime kadar hazır olun

Corona virüsünün merkez üssü ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kritik bir çağrıda bulundu. CDC tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarını, salgında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr
07:19 -
Haberler Dünya
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden kritik çağrı: Ekime kadar hazır olun

Reuters’a konuşan bir CDC sözcüsü, “Başlangıç olarak, eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stoğunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak” dedi.

New York Times gazetesi daha önce CDC’nin 50 eyalet ve beş büyük şehirdeki yetkilerle temasa geçip planlama konusunda bilgilendirdiğini yazmıştı.

EN AZ BİRİ GÜVENLİ OLUR

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamasında Covid-19 aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı temel alındığında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söyledi.

YÜKSEK RİSK GRUBUNA ÜCRETSİZ

New York Times gazetesinin yayımladığı planlama öngörülerinde, CDC’nin Ekim sonuna kadar bir ya da iki Covid-19 aşısının sınırlı sayıda temin edilebilmesi için hazırlıklar yaptığı belirtiliyor.

Belgede aşıların, sağlık çalışanları, ulusal güvenlik personeli, bakım evinde kalanlar ve çalışanlar dahil yüksek risk grubundakilere ücretsiz olacağı belirtiliyor.

ABD Corona New York Sağlık TÜRKÇE
Son güncelleme: 07:35 03.09.2020
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