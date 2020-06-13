ABD’de ilk kez gerçekleşti! Corona hastasına çift taraflı akciğer nakli

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak 7.5 milyonu aşkın insana bulaştı. Solunum sistemini hedef alan hastalık, süreci ağır geçiren kişileri adeta nefes alamaz hale getiriyor.

Solunum cihazlarına bağlanan hastaların bazılarında geri dönüşü olmayan hasarlar da meydana geliyor. Bu noktada organ nakli formülü devreye giriyor. Wuhan ve Viyana’daki örneklerinin ardından ABD’de de ilk kez bir hastaya çift taraflı akciğer nakli yapıldı.

6 HAFTA CİHAZA BAĞLI KALDI



Chicago’daki Northwestern Memorial Hastanesi’nde corona virüsü nedeniyle tedavi gören 20’li yaşlarındaki adı açıklanmayan kadın, 6 hafta boyunca solunum cihazına bağlı yaşadı. Akciğerdeki hasarın geri dönüşü olmadığını tespit eden Dr. Ankit Bharat ve ekibi operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

NAKİL OLMASA YAŞAYAMAZDI

Ülkede ilk kez yapılan operasyonla ilgili basın toplantısını konuşan Bharat, “Hastamızın durumu stabil. Her gün yavaş yavaş ilerleme kaydediyor. Önünde uzun bir yol var ama tamamen iyileşeceğine inancımız tam. Dün kendisini gördüğümde bana gülümsedi ve ‘Benden vazgeçmediğiniz için teşekkür ederim’ dedi. Eğer nakil olmasaydı hayatta kalamazdı” ifadelerini kullandı.

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