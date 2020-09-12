Almanya, Avusturya’yı risk bölgesi ilan etmeyi planlıyor!

İsviçre, Avusturya’nın başkenti Viyana'yı karantina listesine alırken Almanya, başta Viyana olmak üzere bütün Avusturya için seyahat uyarısı yapmayı planlıyor. Konuyla ilgili karar, hafta başında Alman hükümetinde gündeme alınacak.

Seyahat uyarısı yapılan yerlere gidilmesi halinde ise dönüşte karantina şartı oluyor ve ayrıca çeşitli sağlık masrafları ile test masrafları giden kişiden alınabiliyor. Seyahat uyarısı yapılan bölgeye bile bile gidenler ayrıca başka hukuki sorunlarla da karşılaşabiliyor.

869 VAKANIN 444’Ü VİYANA’DA

Almanya ve İsviçre'nin Avusturya'yı karantina bölgesi ilan etmeye hazırlanmasının arkasında Avusturya’da corona virüsüne yakalananların sayısının Mart ayı sonundaki sayılara yaklaşması gösteriliyor.

Cumartesi günü itibariyle ülkede 869 yeni corona virüsü vakasına rastlanırken bunlardan 444'ünün ülkenin başkenti Viyana'da olduğu öğrenildi. Hastaların 209'u tedavi altında, 42'sinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.