Almanya yarın normale dönüyor: Gözler 100 binde 35’te

Sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen birçok önlem alarak, bazı mekan ve işletmeleri kapatan ve kısıtlamalar getiren Almanya’da yarın corona önlemleri kademeli olarak kaldırılacak.

Yarın turistik yerler, restoranlar ve cafeler ile birlikte spor salonları da kapılarını açacak. Ülke genelinde okullar da kademeli olarak başlayacak.

Başbakan Angela Merkel, 20 Nisan'da yaptığı bir açıklamada, “Eğer virüs açılımdan sonra yeniden daha hızlı bir şekilde yayılırsa, yeniden her şeyi kapatırız” demişti. Açılımla birlikte, Bild Gazetesi'nin başbakanlıktan aldığı bilgilere göre, bu oran da netleşti.

VİRÜSE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Buna göre, açılımdan sonra virüsün yayılımı ortalama 100.000 kişide 35 kişiyi geçerse, bu oranın aşıldığı bölgelerde yeniden önlemler alınacak. Bu uygulamaya, “Virüste üst sınır” adı konuldu.

Yani, virüste üst sınırı aşmış olan bölgeler tekrar karantina ya da sıkı kuralları bölgesel olarak hayata geçirecek. Böylece, her bölge kendi önlemini de almış olacak. Örneğin bu bölgede okullar, kuaförler, marketler açılmışsa, tekrar kapanacak.

EN ÇOK ETKİLENEN EYALET AÇILIYOR

Almanya'da virüsten en çok etkilenen eyalet güneydeki Bavyera oldu. Burada ölü sayısı 1950'yi aştı. Ancak tüm ülkede virüsün bulaşma oranı yeniden 0.7'lere düştü ve her geçen gün de bu sayı iniyor.

En baştan beri sıkı önlemleri savunan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, coronadan çıkış takvimini açıkladı. “Daha fazla özgürlük ama birey olarak daha fazla sorumluluk dönemi. Temel hakları daha fazla bu şekilde kısıtlayamayız” diyerek, çıkış takvimini, “Biz uyanık kalacağız. Açılımlar adım adım, aşamalı olacak ve yavaş gideceğiz. Bir plan çerçevesinde gideceğiz. Yarından itibaren dışarı çıkmada kısıtlama yok. Aile ziyaretleri mümkün, aynı aileden birilerini ziyaret edilebilir. Yaşlı bakım evlerindeki akrabalar hafta sonrları ziyaret edilebilecek. Tabii hijyen kurallarına uyulacak. Ziyaretlerde maske takılacak, ziyaretçi sayısına dikkat edilecek. Diğer eyaletlerden bir- iki hafta geriden gidiyoruz ama bu güvenliğimiz için” sözleriyle duyurdu.

Bavyera'nın açılış takvimi şöyle devam edecek:

Gastronomi 18 Mayıs'tan sonra açılabilecek ve teras, bahçe gibi yerlere servis verilecek. İçeride yemek izni ise bir hafta sonra. Oteller ile turistik işletmeler 30 Mayıs'tan sonra açılacak.

11 Mayıs'tan itibaren 800 metreye kadar olan işyerlerinin açılma sınırı kalkıyor. Daha büyükler de açılabilecek.

Müzeler, hayvanat bahçeleri 11 Mayıs'ta açılacak.

Yine 11 Mayıs'tan itibaren, tekli ve temas gerektirmeyen sporlar yapılabilecek. Takım sporları için şu anda bir kural yok. Tiyatrolar konusu ise daha tartışılacak.

Çocuk parkları, çeşitli parklar yarından itibaren açılıyor.

Bu ayın sonuna kadar küçük çocukların yüzde 50'si yuvaya gitmiş olacak. Çocuk yuvaları için ilk adım 11 Mayıs'ta atılıyor.

ÜNLÜ AVM DAVAYI KAZANDI

Almanya’mnın başkenti Berlin'in tarihi alışveriş merkezi KaDeWe (Batının alışverişmerkezi- Kaufhaus des Westen), bugün kapılarını açtı.

Kapitalizmin sembolü sayılan, lüks malların satıldığı alışveriş merkezindeki birkaç restoran ve yemek yeme yeri dışındaki tüm alışveriş yerleri açıldı. 60 bin metrekarelik dev alışveriş merkezine ilk gün fazla gelen olmadığı görüldü. Görevliler ve müşteriler maskeyle dolaştı. Berlin İdare Mahkemesi'nin kararının ardından ilk olarak Cumartesi günü Karstadt ve Kaufhof, başkentteki mağazalarını açmıştı.

TOPTANCILARDA SORUN VAR

Mahkemenin Berlin için verdiği bu ihtiyati tedbir kararı, diğer bazı eyaletlerde henüz uygulanamadı. Bunun çeşitli nedenleri bulunuyor. Bir alışveriş merkezinde her dükkan bağımsızsa, bir kordon çekerek açılışı yapabiliyor. Ancak bazıları toptancı olarak çalıştığı, yani diğer ürünlerin stantlarını toplayan tek büyük iş yeri olduğu için, bunların durumu Berlin'deki kararla örtüşmüyor. O zaman da bunlar, 800 metrekareye kadar olan yerler açılır, kuralına takılıyor.

Bu şekilde, toptancıları barındıran bazı alışveriş merkezleri de açılamadı. Ancak sorunun bu hafta içinde çözülmesi bekleniyor.