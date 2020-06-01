Azerbaycan’da corona kaynaklı ölümler artıyor

Corona virüsü salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan'da son 24 saatte 5 kişi daha virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 168 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

TOPLAM CAN KAYBI: 68

Karargah, 80 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Ülkede toplam corona virüsü vaka sayısı 5 bin 662'ye, toplam can kaybı ise 68'e ulaştı. Azerbaycan'da 3 bin 508 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, ülkede bugüne kadar 300 binden fazla test yapıldı. İHA

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