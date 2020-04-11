Azerbaycan’da corona virüsü vaka sayısı bini aştı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 67 kişide daha corona virüsü tespit edildiği aktarılırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden 85 yaşındaki hastanın kalp rahatsızlığı olduğunu aktarırken, hayatını kaybeden hastanın temasta olduğu kişilerin belirlenerek karantina altına alındığını duyurdu.

Operasyon Karargahı, ülke genelinde toplam corona virüsü vaka sayısının bin 58'e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11'e ulaştığını açıkladı.

Karargah, ayrıca 200 kişinin corona virüsü hastalığını yenerek taburcu olduğunu duyurdu. Azerbaycan'da bugüne kadar 60 binden fazla kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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