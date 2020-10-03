Baba Vanga destekçileri yine yüksekten uçtu! Trump’ın akıbetini açıkladılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüne yakalanması dünya medyasının gündemine oturdu.

Trump’ın sağlık durumundan corona virüsünü kimlere bulaştırmış olabileceğine kadar onlarca haber yer alırken, İngiliz basını sınırları zorlayan bir iddiaya yer verdi.

Daily Star’ın haberine göre daha önce 11 Eylül saldırılarından Brexit’e, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından corona virüsü salgınına kadar pek çok şeyi bildiği iddia edilen Bulgar kâhin Baba Vanga’nın destekçileri yine yüksekten uçtu.

1996’da hayatını kaybeden Baba Vanga’nın destekçileri, kadının son anına kadar kehanetlerde bulunduğunu ve bunları dünyayla paylaştıklarını iddia ediyor.

Buna göre Baba Vanga, ABD Başkanı’nın 2020’de gizemli bir hastalığa yakalanacağını, buna bağlı olarak sağır kalacağını ve beyin tümörü oluşacağını öne sürdü. Baba Vanga’nın destekçileri, corona virüsüne yakalanan Trump’ın akıbetinin bu olacağını savunuyor.

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