Bloomberg’den Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili dikkat çeken yorum: Erdoğan’ın en büyük umudu masada yer bulmak

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmalar dünyanın gözünü bölgeye çevirdi. Liderler birbiri ardına diyalog çağrısı yaparken, ABD merkezli Bloomberg bölgedeki sıcak gelişmeleri Türkiye açısından irdeleyen bir analize yer verdi.

BU KEZ TEST DAHA SERT



Bobby Ghosh imzalı makalede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya lideri Vladimir Putin’le bir kez daha karşı karşıya geldiği belirtildi. Suriye ve Libya’da karşı tarafları destekleyen iki liderin ilişkisinin bir şekilde hayatta kaldığı ifade edilirken, Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ise bu kez daha sert bir testle karşı karşıya oldukları vurgulandı.

AVRUPA’YLA KÖPRÜLERİ YAKTI

Gosh, Erdoğan’ın Avrupa’yla köprüleri yaktığını ve ABD’yle olan kredilerini de büyük oranda tükettiğini belirtirken, Putin’e göre elinin daha zayıf olduğunu öne sürdü. Erdoğan’ın, Rusya’nın 2008’de Gürcistan’ı işgali gibi Karadeniz ve Kafkasya’daki hamlelerinde temkinli davrandığını yazan Gosh, Azerbaycan’ın ise bambaşka bir konu olduğunu ifade etti.

ATEŞKESE ÖNCÜLÜK ETTİ



Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihi, dini ve dil birliği olduğu belirtilen makalede, Hazar Denizi ve Avrupa arasında kalan doğal gaz ve petrol hattı koridoru nedeniyle de Erdoğan için kritik önem taşıdığı aktarıldı.

Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ermenistan işgalı altında kalan Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan’ın yanında yer aldığı, Rusya’nın ise 1994’te iki ülke arasındaki ateşkese öncülük ettiği detaylarına yer verildi.

DESTEK SADECE SÖZDE DEĞİL



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu krizi askeri olarak bitirmeye kararlı olduğu ifade edilen yazıda, “Erdoğan da onu açıkça destekliyor. Türk lider tüm bu çatışmadan Ermeni hükümetine sorumlu tutuyor. Bölgedeki barışa karşı en büyük tehdit olarak niteliyor.

Türkiye’nin desteği yalnızca sözde değil. Geçtiğimiz ay birlikte askeri tatbikat düzenlediler. Türkiye’nin Azerbaycan’da askeri bir üssü ve hava üssüne de erişimi var. Erdoğan, Azerbaycan’ın askeri ekipmanlarını yeni insansız hava araçları ve füzelerle donatmayı taahhüt etti” denildi.

BU OYUNU DAHA OYNAYABİLİR



Rusya’nın Kafkasya’da istikrarı sağlayabilecek tek ülke olduğu ve çatışmanın taraflarını müzakere masasına oturtmak istediği belirtilen makalede, “Putin bu oyunu daha uzun süre oynayabilir. ABD Başkanı Donald Trump’ın ya da Avrupalı liderlerin alarm durumuna geçmesine rağmen, çatışmanın bitmesi için iki ülkenin de yüzünü kendisine döneceğini biliyor” ifadeleri kullanıldı.

Yazının son bölümü ise şu sözlerle bitti:

Erdoğan, Azerbaycan yüzünden kendini geri dönüşü zor bir durumun içine soktu. En büyük umudu Putin’in müzakere masasında kendisine de bir yer vermesi olacaktır. Ancak bu da ‘Moskova’daki değerli dostu’na diğer alanlarda taviz vermesini gerektirebilir.”