Çin’i yalanlayan bir iddia daha: Salgın Aralık’ta Wuhan’da başlamadı

Corona virüsü salgınının başından beri açıklanan doğruların çoğunu yalanlayabilecek bir araştırma İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden geldi.

Araştırmaya göre, dünyayı kasıp kavuran corona virüsü (Covid-19) salgını geçtiğimiz aralık ayında değil eylül ayında başlamış.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, salgının 13 Eylül ile 7 Aralık arasındaki tarihlerde başlamış olması muhtemel.

Araştırmayı yöneten Peter Foster yaptığı açıklamada, “Virüs, yarasa veya başka bir hayvan ya da insanların içinde onları hasta etmeden aylarca yaşamış, bu dönemde insanları hasta edecek şekilde mutasyon geçirmiş olabilir” dedi.

Foster, bir süre hastalık yaymayan virüsün mutasyonunu tamamladıktan sonra 13 Eylül ile 7 Aralık arasında insanları hasta etmeye başladığını öne sürdü.

WUHAN’DA DEĞİL GÜNEY ÇİN’DE ÇIKTI İDDİASI

Henüz hakemli bir bilim dergisinde yayımlanmayan çalışma matematiksel bir algoritma kullanılarak hazırlanmış.

Virüs ilk yarasalarda ortaya çıkarken, bilim insanları orijinal Sars-CoV-2 ile Wuhan’da ilk bulunan virüs arasında yüzlerce farklı mutasyon buldular.

Yine araştırmaya göre, tipik corona virüsü ise ayda yalnızca bir kez mutasyona uğrayabiliyor.

Araştırmacı Foster güçlü kanıtların bulunabilmesi için daha fazla yarasanın, şüpheli hayvanın ve Eylül-Aralık aylarında Çin’deki hastanelere giderek corona virüsüne benzer semptomlar göstermiş hastaların incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Ölümcül virüsün bugünkü haline gelmeden önce yıllarca hem insanlar hem de hayvanlar arasında dolaştığı öne sürülen araştırmada Çin’deki salgının Wuhan’da değil Çin’in güney bölgelerinde başlamış olabileceği iddia edildi.