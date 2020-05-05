Corona etkisi… Avustralya ve Yeni Zelanda’dan İkinci Dünya Savaşı sonrası bir ilk!

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, yıllar sonra pek çok ilki de yaşatmayı sürdürüyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya’da kabine toplantısına katıldı.

Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison’ın daveti üzerine oturuma katılan Ardern, corona virüsü tedbirleri sonrası oluşturulacak seyahat uygulamalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

TURİSTLERİN NEREDEYSE YARISI

Mart ayından bu yana giriş ve çıkışları kapatan iki ülke, bu kısıtlamayı karşılıklı olarak kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni Zelanda’ya gelen turistlerin yüzde 40’ını Avustralya vatandaşları oluştururken, Avustralya’daki turistlerin ise yüzde 15’inin Yeni Zelanda vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda turizmi karşılıklı olarak canlandırmak istediklerini belirten Ardern, “Henüz yapacak çok şey var ama bu durumun getireceği faydalara odaklanmalıyız. Eğer Avustralya ile bunu yürütebilirsek, hepimize normalleşme duygusu sağlayacak” dedi.

VAKALARI DURDURDULAR

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden gösterilen Yeni Zelanda’da alınan önlemler işe yaradı. Dün paylaşılan verilerde hiç yeni vaka görülmediği açıklanmıştı. Ülkede worldometers’ın verilerine göre bugüne dek 1486 vaka ve 20 can kaybı kayıtlara geçti.

Avustralya’da ise salgın sürecinde toplam 6 bin 847 vaka ve 96 ölü olduğu duyuruldu.