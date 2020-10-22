Corona virüsü salgınında son durum: Avrupa’da vaka artışı sürüyor

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 16 bin 79 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilirken, günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 465 bin 726'ya ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 136 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 968'e yükseldiğini bildirdi.

Ülke genelinde son 24 saatte 170 bin 392 kişiye Covid-19 testi yapılırken, testlerin yüzde 9,44'ü pozitifi çıktı. İtalya'da aktif vaka sayısı 169 bin 302'ye, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 992'ye yükseldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

İtalya’daki 7 bölgeden 3'ünde yerel yönetimler sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı bugün yerel saatle 23.00 itibariyle, Campania ve Lazio bölgelerinde ise Cuma günü 00.00'da yürürlüğe girecek.

Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkede art arda rekor seviyede yeni vakanın görülmesi üzerine kalabalık oluşabilecek yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı yetkisini yerel yönetimlere vermişti.

BELÇİKA’DA ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Belçika'da Covid-19 vaka sayılarındaki artış devam ederken, federal kurumlar kendi yetki alanlarındaki bölgelerde alarm seviyelerini yükseltti.

Ülke genelinde vaka sayılarındaki artışın durdurulamaması nedeniyle birçok bölgede Eğitim Bakanları alarm seviyesini sarıdan turuncuya yükseltti.

Karar ile okullardaki eğitim saatleri düşürülebilecek. Okullarda bir hafta sonra başlayacak olan Cadılar Bayramı tatili ise bir hafta uzatıldı.

Halk arasında yeniden işletmelerde metrekare başına müşteri uygulamasına geçileceği söylentileri yayılırken, henüz bu yönde resmi bir karar alınmadı. Ülkede farklı yetkili kişi ve kurumları bir araya getiren yeni bir danışma kurulu toplantısının ise Cuma günü yapılması planlanıyor.

BELÇİKA’DA YAŞAYAN TÜRKLER ENDİŞELİ

Yaklaşık 300 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Belçika'da Türkler de salgın nedeni ile endişeli olduklarını ifade ediyor. Özellikle okul ve iş hayatında aktif olan Belçikalı Türkler, okulların yüksek corona virüsü oranına rağmen kapatılmaması nedeniyle çocukları için endişeli olduklarını dile getirdi. Ülkedeki birçok kafe ve restoranı işleten Türk vatandaşları salgın nedeni ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

Belçika'da yaşan bir Türk vatandaşı yaptığı açıklamada, “Bu hastalık yayılıyor. Her taraf kapalı şu an için. Akşam 12'ye kadar sokağa çıkabiliriz. Belçika haberleri vakaların çok yayıldığını söylüyor. Ben çalışıyorum. İş yerinde mesafeyi devamlı kontrol ediyoruz ama vaka işyerlerinde de çok yayıldı” ifadelerini kullandı.

Diğer bir Türk vatandaşı ise yaptığı açıklamada, “Ben daha önce atlattım corona virüsü, gerçekten çok zordu. İlk üç gün çok zor geçti ama Allah'a çok şükür şu an iyiyim. Çocuklarımız okula gidiyor işe giden çocuklarımız var endişeliyiz yani. Okula giden çocuğum var iki defa test yaptırdık. Okulunda ve arkadaşlarında çıktı kolay değil yani” dedi.

Belçika'nın pandemi etkisi altına girdiğinde geçici Başbakan olan ve 6 ay boyunca ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden eski Başbakan ve yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'in corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası bugün hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Wilmes'ın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Öte yandan Belçika'da toplam vaka sayısı 253 bin 386'ya, toplam can kaybı ise 10 bin 539'a yükseldi.

FRANSA’DA YASAK UYGULANAN BÖLGE SAYISI ARTTI

Fransa'da 17 Ekim tarihinden itibaren başkent Paris dahil 8 büyükşehirde 4 hafta boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

Fransa Başbakanı Jean Castex bugün yaptığı açıklamada, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bölge sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu.

Başbakan Castex, Ain, Hautes-Alpes, Alpler-Maritimes, Ardeche, Ardennes, Arige, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Côte-d’Or, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isre, Jura, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lozre, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Fransız Polinezyası'nda yasağın uygulanacağını açıkladı.

Yasaktan yaklaşık 46 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Castex, kısmi sokağa çıkma yasağının vaka sayılarındaki artışı durdurmaması halinde tekrardan tam sokağa çıkma yasağı getirilebileceğini ifade etti.

Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 957 bin 422'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 48'e ulaştı.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA 21 BİN 242 YENİ VAKA

İngiltere’nin de dahil olduğu Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 21 bin 242 corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 189 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 810 bin 467´ye, toplam can kaybı ise 44 bin 347´ye ulaştı. (DHA, İHA)