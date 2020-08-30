Corona virüsü salgınında son durum: Covid-19’un merkez üssü değişti, 25 milyon vaka geçildi

Milyarlarca insanı korkutan ve evlerinden dışarı çıkmamalarına sebep olan corona virüsü hızını kesmiyor… Reuters haber ajansı, açıklanan güncel verilerle birlikte dünya çapındaki corona virüsü vaka sayısının 25 milyonu geçtiğini duyurdu.

Resmi verilere göre dünya çapında Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 846 bini geçti. Yeni vakaların sayısının artmasıyla birlikte kuluçka süresi sonunda corona virüsüne bağlı ölüm sayısının dünya çapında artması beklenirken salgının merkez üssü de değişmeye başladı.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra önce Asya bölgesini etkisi altına alan ve Mart-Mayıs arasında başta İspanya, İtalya, İngiltere olmak üzere Avrupa genelinde etkisini hissettiren corona virüsü daha sonra Amerika kıtasına ulaşmıştı. Hem Güney Amerika’da hem de Kuzey Amerika’da başta ABD, Meksika, Peru, Brezilya, Arjantin ve Şili olmak üzere birçok ülkede corona virüsü vaka sayısı hızla artmıştı.

GÜNLÜK VAKADA HEPSİNİ GEÇTİ

Öyle ki ABD, Brezilya, Peru, Kolombiya, Meksika ve Şili dünyada en çok corona virüsü vakası görülen 10 ülke arasında yer almıştı. Fakat bu tablonun değişmeye başladığı görülüyor… 1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da günlük corona virüsü vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Son 3 hafta boyunca günlük vaka sayısının önlenemez bir artış gösterdiği Hindistan, corona virüsü salgınının yeni merkez üssü haline geldi.

Hindistan’da cumartesi günü 76.472 yeni vaka açıklanırken bu sayı salgının başladığı günden beri tespit edilen en yüksek vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. Salgın başladığı günden beri 3.46 milyondan fazla vakanın görüldüğü Hindistan son haftalarda ABD ve Brezilya’dan çok daha fazla günlük vaka açıklıyor.

TÜRKİYE’DE 15 HAZİRAN’DAN BERİ EN YÜKSEK SAYI

4 Ağustos’tan beri günlük vaka sayısının 1000’in altına düşmediği Türkiye’de dün akşam saatlerinde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Yapılan açıklamada son 24 saatte 101.414 test yapıldığı belirtilirken 1549 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Türkiye’de en son 15 Haziran 2020’de 1592 vaka tespit edilmişti. Dün açıklanan veriler, 15 Haziran’dan beri en yüksek veri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de toplam Covid-19 hasta sayısı da dün yaşanan artış ile 267.064’e çıktı. Türkiye’de 39 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Türkiye’de 29 Ağustos verilerine göre corona virüsü yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 6.284’e çıktı.

Verilere göre iyileşen bin 3 hastayla beraber sağlığına kavuşan kişi sayısı 242 bin 812'ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,4 ağır hasta sayısı da 917 oldu.

AVRUPA’DA MASKE PROTESTOSU

Berlin’de dün 38 binden fazla gösterici hükümetin corona virüsü önlemlerini protesto etmek için sokağa döküldü… Başkent’te Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce gösterici meclis binası olan Bundestag’a yürüdü.

Çok sayıda polis ve kolluk kuvvetin olduğu gösteride yaklaşık 300 gösterici gözaltına alındı. Bazı göstericiler Bundestag’a girmeye çalışırken arbede yaşandı. Berlin polisi, çok sayıda göstericinin corona virüsüyle mücadele kapsamında getirilen maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını da duyurdu.

Berlin polisi, 7 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Öte yandan benzer gösteriler Fransa ve İngitlere’nin başkentleri Paris ve Londra’da da gerçekleştirildi.