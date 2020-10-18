Corona virüsü Türk düğünlerini vurdu: 3 davetliye izin var

Almanya’da Türk düğün salon ve işletmeleri, geçen yıl olduğu gibi yine en büyük darbeyi alan sektörlerden biri oldu. Her eyalet ve neredeyse her şehir, corona virüsü nedeniyle, davetli sayısında farklı kurallar uygulamaya başladı ve bir yerde sadece 3 davetliye izin verilirken, Türklerin hiç olmadığı bölgelerde 1000 kişi düğün yapabiliyor.

Martta corona virüsü salgınının ilk dalgasının ardından gelen kısıtlamalar nedeniyle düğün salonları toptan kapatılmıştı. Düğün salonları yaz döneminde açıldı ama bu kez tam bir karmaşa yaşandı… Türk düğün salon işletmecileri, büyük zararlarının nasıl karşılanacağını bilemezken, bazıları da devlet yardımına başvuruyor.

BERLİN, MASKELİ HALAY VE 50 KİŞİ: Alınan bilgilere göre, başkent Berlin'de eğlence ve düğünlere en fazla 50 kişi katılabiliyor. Tabii maske, mesafe ve hijyen şartı var. Yani maskesiz halay mümkün değil. Kentin Türk Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, alkol tüketimine karşı da sert kurallar getirdi.

MÜNİH, GELİN VE DAMATLA 5 KİŞİ: Corona salgınının en çok vurduğu Alman kentlerinden biri olan Münih’te de sıkı yasaklar getirildi. Güney Almanya'da sayılar sürekli artarken Eyalet Başbakanı Markus Söder, Perşembe gününden itibaren eğlencelerde sadece 5 kişinin bir araya gelebileceğini ve bu kuralın “Düğünler, doğum günleri ve cenaze terönleri” için de geçerli olduğunu duyurdu.

BOCHUM, 25 KİŞİYE İZİN: Türklerin yoğun olduğu ve her hafta sonu mutlaka Türk düğününün yapıldığı kentte, 25 kişiden fazlası bir araya gelemeyecek. Üstelik yetkili makamlardan ön izin alma şartı da gelebilir. 83 kişinin bir araya geleceği bir düğüne tek tek kontrol şartı ve yeterli personelle gözetim kuralıyla izin verilmesi planlanıyor.

FRANKFURT, 10 KİŞİ GELEBİLİR: Geçen hafta “risk bölgesi” ilan edilen ve kırmızı alarm seviyesine gelinen Frankfurt'ta, kiralanan düğün salonu gibi yerlerde sadece 25 kişi bir araya gelebilecek. 19 Ekim'den sonra sadece 10 kişi bir düğün ya da eğlence de bulunabilecek.

MAİNZ, ŞİMDİLİK 75 KİŞİ: Rheinland –Pfalz Eyaleti'nin başkentinde şimdilik 75 kişi, kontroller altında bir araya gelebilecek. Ancak kontroller sıklaştırıldığı, vakalar arttığı anda bu sayı 10'a indirilecek.

KÖLN, 25'TEN 10'A İNİYOR: Yine Türklerin yoğun bulunduğu Köln kentinde düğünlere katılımcı sayısı 25'le sınırlandı. Kısa süre sonra bu sayı da 10'a düşürülüyor. Eylül ayında Hamm kentinde yapılan düğünden corona virüsünün yayıldığının saptanması, bölgedeki bütün şehirleri önlem almaya zorladı.

HAMM, O DÜĞÜNDEN SONRA ÖNLEM: Kuzey Ren Vestfalya’nın Hamm Kenti’nde de Türk düğünlerine ve kalabalık eğlencelere kısıtlamalar var. Özellikle corona virüsü salgını önlemlerinin hiçe sayıldığı Türk düğününün ardından artık o kadar kalabalığa izin yok ve katılımcı sayısı 10’a kadar indirildi.

DRESDEN, 1000 KİŞİ: Almanya'nın eski doğu kentlerinden ve çok az sayıda Türk'ün bulunduğu Dresden'de özel eğlenceler, salon tutup parti yapma durumunda sayı 100'le sınırlı. Ancak büyük toplantılar ve düğünlerde 1000 kişiye kadar izin veriliyor. Hijyen konsepti ve yetkili makam kontrolleri şart.