Corona virüsünde son durum: ABD’den hiçbir ülkede görülmemiş günlük rekor

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüştü. Virüs başlangıç noktasında etkisini büyük ölçüde yitirirken, Avrupa ve ABD’de ise tam gaz yıkıma devam ediyor.

İşte Worldometers’ın verilerine göre 1.7 milyon vaka ve 102 bin can kaybının olduğu salgınla ilgili son gelişmeler:

ABD’DE 500 BİN VAKA AŞILDI

Corona virüsünün en çok New York, Michigan ve Lousiana eyaletlerini vurduğu ABD’den korkunç rakamlar gelmeye devam ediyor. Günlük can kaybı ilk kez bir ülkede 2 binin üzerine çıkarken, ABD’de 24 saatte 2 bin 28 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Toplam ölü sayısı böylelikle 18 bin 798’e ulaşarak ABD’yi İtalya’nın hemen arkasına taşıdı.

35 bin 579 kişinin daha testlerinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı ise 505 bin 478’e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine sunulan raporlar doğrultusunda 200 bin can kaybıyla süreci atlamanın başarı sayılacağını söylemişti.

İTALYA’DA YASAKLAR UZATILDI

Salgının en çok can kaybına yol açtığı İtalya’da günlük ölü sayısı düşmeye devam ediyor. Ülkede günlük rakam zirve yaptığı 980’den son olarak dün 570’e kadar düştü. Son açıklanan toplam can kaybı sayısı ise 18 bin 849.

Öte yandan düşüş eğilimi dikkat çekse de Başbakan Giuseppe Conte, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Ülke genelindeki kısıtlamaların süresini 3 hafta daha uzatan Conte, “Bu zor ama gerekli bir karar. Bununla ilgili tüm politik sorumluluğu üstleniyorum” dedi.

FRANSA’DA 13 BİN ÖLÜM

Virüste en çok kayıp veren Fransa’da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte yaklaşık 1000 kişi daha hayatını kaybetti. 554 kişinin hastanelerde, 433 kişinin ise bakım ve huzur evlerinde can verdiği açıklandı. Son paylaşılan verilerle ölü sayısı 13 bin 197’ye yükseldi.

İSPANYA’DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

İspanya’da ufak da olsa bir umut ışığı doğuran düşüş eğilimi sürüyor. Ülkede ay başında 950’ye kadar çıkan günlük can kaybı sayısı, dün son açıklanan verilere göre 605’e düştü.

157 bin vakaya ulaşılan ülkede toplam ölü sayısı ise 15 bin 843 olarak kayıtlara geçti.

JOHNSON KARANTİNADAN ÇIKTI



Corona virüsüne yakalanarak başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Johnson 3 gece geçirmesinin ardından dün yoğun bakımdan çıkarıldı. Başbakan Johnson’ın durumunun iyiye gittiği, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtildi.

SİNGAPUR’DAN ZOOM YASAĞI

Corona virüsü önlemleri kapsamında uzaktan eğitim yapan ülkelerden Singapur’da ‘zoom’ adlı uygulama yasaklandı. Bilgisayar korsanları tarafından hacklenen ders sırasında uygunsuz görüntülerin paylaşılması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.

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