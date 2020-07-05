Corona virüsünde son durum: Vakalar artıyor, karantina süreci tekrar başlıyor

Corona virüsü salgını paniği devam ederken son 24 saat içerisinde arka arkaya kötü haberler geldi… İşte corona virüsü ile ilgili son gelişmeler:

TÜRKİYE’DE 1154 YENİ VAKA

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili güncel verileri dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı… Koca, son 24 saat içerisinde 48.248 test yapıldığını ve toplam test sayısının 3.584.066’ya ulaştığını dile getirdi.

Son 24 saat içerisinde 1154 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken Türkiye’deki toplam vaka sayısı da 204.610’a çıktı. Son 24 saat içerisinde corona nedeniyle 20 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Toplam can kaybı 5.206’ya yükseldi.

Yapılan açıklamada son 24 saatte 1.214 hastanın, toplamda ise 179.492 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.093, toplam entübe hasta sayısı da 378 oldu.

MEKSİKA BEŞİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri haline gelen Meksika’da da kabus bitmek bilmiyor… Meksika’da Covid-19’a bağlı ölüm sayısı 30.366’ya yükseldi. Meksika böylelikle ölüm sayısı bazında en çok ölümün kayıtlara geçtiği 5’inci ülke haline geldi.

Meksikalı yetkililer ülke genelindeki toplam vakanın 252.165’e çıktığını da duyurdu. Yetkililer gerçek vakanın çok daha yüksek olabileceğini açıkladı.

BİR GECEDE 3000 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Vaka sayısının tekrar artış gösterdiği Avustralya’da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ve tecrit uygulamaları başladı. Melborune’deki 9 toplu konut karantina altına alındı.

Vaka sayısının artmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin insanın yaşadığı konutlara giriş-çıkış yasaklandı.

Toplu konutların dışına polis birimleri yerleştirilirken, 9 konutta en az 23 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Victoria Eyalet Valisi Daniel Andrews, “Konutlardaki herkese test yapılacak. Test yaptırmak istemeyenin tecrit süresi uzayacak” derken çok ciddi bir riskin de engellenebileceğini duyurdu.

Fakat toplu konutlarda yaşayanlara bu yasak ile ilgili bir bilgi verilmemesi bölgede huzursuzluk yarattı… Toplu konutlarda yaşayan bazı Avustralyalılar, “Gece apar topar bizi karantinaya aldılar. Gıda ve malzeme almak için dışarı çıkmaya zamanımız olmadı” dedi.

Tepkiler üzerine, Andrews bugün bir açıklama yaparak, “Tecrit altına alınanların kirası ödenecek ve maddi destek sağlanacak” dedi.

TRUMP YİNE SAÇMALADI

Corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamalar sık sık tepki çeken ve eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Trump, “Çin’den gelen bir virüs bizi vurdu. Çok ilerleme kaydettik. Stratejimiz iyi gidiyor ve bir alandan gidip başka bir alanda çirkin yüzünü gösteriyor. Çok şey öğrendik ve bu ateşi nasıl söndüreceğimizi biliyoruz. Doğru yönde ilerliyoruz” ifadesini kullandı.

Trump 40 milyon insana test yapıldığını söylerken, “Bu virüslerin yüzde 99’u zararsız” ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de 2.9 milyondan fazla vaka tespit edilirken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 132 bini geçti. Basit bir hesaplama ile her 4 corona virüsü vakasından 1’i ABD’de tespit edildiği ortaya çıkarken Covid-19’a bağlı 5 ölümden 1’i ABD’de kayıtlara geçiyor.