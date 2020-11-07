DSÖ’den corona virüsü uyarısı: 5 ülkede daha bulundu

Hayvanlarda keşfedilen bir corona virüsü mutasyonuna insanlarda da rastlandığını tespit eden Danimarka, ülkedeki 17 milyon vizonun tamamının itlaf edilmesi kararını almıştı.

DANİMARKA, İSPANYA, İTALYA, HOLLANDA, ABD VE İSVEÇ…

DSÖ’nün internet sitesinde yer alan açıklamada ise Danimarka’nın yanı sıra coronanın vizonlara bulaşmış olduğu tespit edilen 5 ülkenin İspanya, İtalya, Hollanda, ABD ve İsveç olduğu aktarıldı.

Açıklamada vizonların hastalığı taşıyan insanlarla teması sonrasında enfekte olduğu ifadelerine yer verildi.

Corona virüsünün hem bu türe ait hayvanların arasında hem de vizonlardan insanlara bulaşabileceği aktarılan açıklamada, aynı zamanda virüsün türler arası hareketinin içinde bir takım genetik değişikliklere neden olduğu vurgulandı.

VİRÜS 12 İNSANDA TESPİT EDİLDİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hem vizon hem de insanlarda rastlanılan corona virüsü tipinin antikorlara karşı daha az duyarlı olduğunu, bu nedenle ileride keşfedilecek aşılara karşı daha dayanıklı olabileceğini ifade etmişti.

Dünyanın en büyük vizon yetiştiricisi olan Danimarka'da Haziran ayından bu yana vizon çiftliklerinde corona virüsü salgınlarına rastlanıyordu. Danimarkalı yetkililer çiftliklerde 15-17 milyon vizon bulunduğunu ve mutasyona uğramış virüsün 12 insanda tespit edildiğini bildirdi.