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Erdoğan: NATO müttefikleri Türkiye ile somut dayanışma sergilemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünde Doğu Akdeniz’de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini belirterek NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.

23:35 -
Haberler Dünya
Erdoğan: NATO müttefikleri Türkiye ile somut dayanışma sergilemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyeti kabul etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Yunanistan'ın tüm menfi davranışlarına rağmen Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini ifade etti.

Tüm bölgenin ve Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı adına mülteci kriziyle adeta tek başına mücadele eden Türkiye'nin Libya'da da dengenin yeniden tesisi için samimi çaba gösteren tek NATO müttefiki olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin hem kendisinin hem de müttefiklerinin hak ve çıkarlarını gözettiğini, aynı hassasiyeti ittifak üyelerinden de beklediğini dile getirdi.

FOTO: İHA

TÜRKİYE İLE SOMUT DAYANIŞMA SERGİLEMESİ VURGUSU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarının Ermenistan'ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve ön koşulsuz çekilmeye çağırdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurgulayarak ittifakın işlevselliğini riske atan teşebbüslere mahal verilmemesi noktasında NATO'nun çok önemli rolü ve sorumluğu bulunduğuna işaret etti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu. NATO heyetinde ise NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Bettina Cadenbach, NATO Sözcüsü Oana Lungescu ve NATO Genel Sekreteri’nin kabinesinde Direktör Yardımcısı Benjamin Norman yer aldı. İHA

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Son güncelleme: 23:41 05.10.2020
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