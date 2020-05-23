Fransa’da Covid-19’dan 43 kişi daha öldü

Fransa’dan yapılan açıklamada, bin 665’i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 178 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 361 artarak 64 bin 547’ye yükseldiğini açıkladı.

FRANSA’DA İBADETHANELER YENİDEN AÇILIYOR

Fransa'da corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında kapatılan ibadethaneler yayınlanan kararname ile yeniden açılıyor.

İbadethanelere salgın nedeni ile çeşitli kurallar getirildi. İbadethanelerde 11 yaş üstü herkesin maske takmasının ve ibadethane girişlerinde tarama yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden yetkililer, ayrıca hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vurgu yaptı.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ibadethanelerde belirlenen kurallara uyulmadığı takdirde valiliklerin kısıtlama yetkisi olduğu bildirildi.

Bakanlık, şimdilik ibadethanelerin kısıtlı olarak hizmet vereceğini aktarırken, 3 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu. (Reuters, İHA)

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