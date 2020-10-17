Gence ağır yaralı

Rusya’da ateşkes anlaşmasına rağmen hergün ihlallere bir yenisini ekleyen Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 40’tan fazla sivil de yaralandı.

Bölgede halen enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İHA foto muhabiri İsmail Coşkun’un objektifinden yansıyan görüntüler saldırının boyutunu ortaya koydu:

Ermenistan'ın füze ile saldırdığı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de enkaza dönen evlerde hayatını kaybeden siviller son yolculuğa uğurlandı.



Ermenistan ordusu sabahın ilk saatlerinde Azerbaycan'n en büyük ikinci kentine füze saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda enkaza dönen evlerde hayatını kaybeden siviller bugün Gence'deki “Şehitler Hiyabanı”nda defnedildi.

Bir aileden 3 kişi saldırıda hayatını kaybetti. Baba Röyal Şahnazarov, anne Züleyha Şahnazarova ve 1.5 yaşındaki kız çocukları Medine Şahnazorova saldırıda hayatını kaybedenler arasındaydı. Aynı ailenin üç üyesinin yanı sıra hayatını kaybeden 4 sivil de Şehitler Hiyabanı'nda yakınları tarafından son yolculuğa uğurlandı.

Sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda füzenin düştüğü alan enkaz alanına döndü. Evlerin yıkıldığı alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurmuştu.

Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbrahimova, “Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar” diyerek isyan etti. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıda yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden Feride İbrahimova yaşadıkları vahşet dolu anları DHA´ya anlattı. İbrahimova, “Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar” diye konuştu.

Saldırıda akrabalarını kaybeden Seyyare Sadıkova ise, Ermenistan’a öfke kustu. “Ermenilerin güçleri Azerbaycan ordusuna yetmiyor, bize yetiyor” diyen Sadıkova “Bizimkiler Ermeni vatandaşını vurmuyor ama Ermeniler uykusunda bizim bebelerimizi vuruyor. Bebeği anne kucağında uyurken vuruldu, hem komşum hem yakınımdı. Şimdi yine anasının kucağında aynı tabutta gömüyorlar. Bir evin ocağı söndü” diyerek isyan etti.