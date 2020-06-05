George Floyd olayının iddianamesi hazır: En az 100 yıl hapis istendi

Geçen hafta pazartesi günü Minneapolis’te gözaltına alınırken polisin orantısız şiddetine maruz kalarak yaşamını yitiren George Floyd’un soruşturmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Floyd’un boğazını diziyle dakikalar boyunca sıkarak ölümüne neden olan Derek Chauvin’in “üçüncü dereceden cinayet” suçlaması ikinci dereceden cinayete yükseltildi. Buna ek olarak taksirle adam öldürme suçlaması da yapılan Chauvin hakkında ayrıca üçüncü dereceden cinayet suçlaması da tutuldu.

Floyd’un öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktıktan bir süre sonra tepkilerin artmasıyla gözaltına alınan diğer üç polis memuru Thomas Lane, J. Alexander Kueng ve Tou Thao hakkında da suçlamalar belli oldu. George Floyd yerde yatarken Thomas Lane ve J. Alexander Kueng, Chauvin’e yardım ederken Tou Thao da yoldan geçenlerin müdahale etmesini engelleyerek görüntü alınmasını durdurmaya çalışıyordu.

Yapılan açıklamada bu polis memurlarına ikinci dereceden cinayete yardım, ikinci dereceden cinayete azmettirme suçlamaları yapıldı.

HANGİ SUÇA KAÇ YIL HAPİS CEZASI?

İkinci dereceden cinayet ve suça yardım ve azmettirme suçlamaları Amerikan yasalarına göre 40 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Üçüncü dereceden cinayetin cezası da 25 yıla kadar çıkabiliyor.

Teksirle adam öldürme ya da yardım ve azmetirme suçlamalarının ise maksimum cezası 10 yıl.