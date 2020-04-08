Gurbette corona virüsünden ölenler tabutla defnediliyor

Avrupa'daki yakınlarından birini virüs nedeniyle kaybeden Türk vatandaşlarının en çok sorduğu soruların başında cenaze işlemleri geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya ayağı olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Cenaze Fonu, SÖZCÜ'ye konuyla ilgili açıklama yaptı. Cenaze fonu yöneticisi Serdar Demir’in verdiği bilgiler şöyle:

– CENAZEYE DOKUNMAK YASAK: Covid-19 teşhisi konulan vefatlar, hastanelerde özel olarak hazırlanıyor ve kefenleniyor. Alman Sağlık Bakanlığı'nın bölge birimlerine hastane tarafından haber veriliyor. Aile cenazeyi Türkiye'ye göndermek isterse, biz devreye giriyoruz. Kesinlikle bu cenazelere dokunamıyoruz.

– ÖZEL KORUMALI TABUT: Özel hazırlanan cenazeler, yine salgın hastalık yönetmeliğine uygun olarak özel olarak tabutlanıyor. Özel korumalı, metal alaşımlı tabut… Bizim cenaze fonumuz, bu cenazeleri aynı şekilde hiç dokunmadan alıyor ve konsolosluklara bildiriyor.



– THY'NİN KARGO UÇAKLARI ALIYOR: Ardından Frankfurt Havaalanı'na gelen Türk Hava Yolları'nın kargo uçaklarında yer ayırtılıyor. Bu uçaklar, Avrupa'nın her yanından cenazeleri topluyor ve İstanbul'a götürüyor.



– CENAZELER YIKANMIYOR: Pilotlara, Covid-19'lu cenaze bilgileri veriliyor. Ayrıca özel korumalı tabutun üzerine Covid-19 yazılıyor. Cenazeler yıkanmıyor. Zaten salgından dolayı tabutu açmamız yasak. Biz kurum olarak, şu ana kadar Almanya'dan 22 cenaze gönderdik.

– TEYEMMÜM EDİLİP TABUTLA GÖMÜLÜYOR: Diyanetin bu salgından dolayı cenazelerin yıkanmamasıyla ilgili fetvası var. Mümkünse dua edilip mesafeli cenaze namazı kılınabilir. Teyümmüm de edilebilir. Ancak tabutla toprağa verilmeli.



– VALİLİKLERE ÖN BİLDİRİM: Biz cenazeleri toplu olarak İstanbul'a gönderiyoruz. Oradan Cenaze Fonu'nun bölge temsilcilikleri aracılığıyla ilgili il ve ilçelere gönderiliyor. Covid-19'dan cenaze geleceği bilgisi, önce ilgili yerin valiliklerine bildiriliyor.



– ALMANYA'DA DEFİN SAYISI ARTTI: Salgın nedeniyle insanlar cenazeleriyle gidemiyor. Bu yüzden Almanya'da defin sayısında artış var. Ama son yıllarda bu rakam zaten artıyordu. Almanya'da defin en fazla Berlin'deki Türkler arasında yaygın. En az ise Kuzey Ren Vestfalya'da.