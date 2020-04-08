Güzellik kraliçesi corona virüsüyle savaşacak! Doktorluğa geri döndü

Hint asıllı güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee, corona virüsü salgını sonrası uçuşların iptal olmasıyla Hindistan’da mahsur kaldı.

Hükümete, corona virüsüne karşı savaşın ön cephesinde çalışabilmek için İngiltere'ye gitmek istediği çağrısında bulunan doktor, Kalküta’daki İngiliz Yüksek Komisyonu’nun uçuş ayarlamasıyla İngiltere’ye döndü.

‘KENDİMİ SUÇLU HİSSETTİM’

DHA’nın aktardığı habere göre corona virüsüne karşı mücadeleye katkıda bulunmak isteyen Dr. Mukherjee şu ifadeleri kullandı:

“Tüm dünyanın sağlık çalışanlarını kutlaması inanılmazdı ve bunlardan biri olmak istedim. Meslektaşlarım bana haftada 7 gün 13 saat vardiya yaptıklarını ve gece vardiyaları yapmak zorunda olduklarını söylediler. Kendimi suçlu hissettiğimi fark ettiğimde, gerçekten işe geri dönmek istedim.”