Hakan Atilla’nın mahkumiyeti onandı!

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki mahkumiyet kararını New York’taki bir üst mahkeme onadı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada yargılanan Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Mayıs 2018’de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla’nın avukatları, bu kararı temyize götürmüştü.

Toplam 28 ay tutuklu kalan Atilla hakkındaki temyiz davası, Temmuz 2019’da cezaevinden tahliye olarak Türkiye’ye dönmesinin ardından sonuçlandı.

“BÖLGE MAHKEMESİNİN KARARINI ONADI”

Manhattan’daki Temyiz Mahkemesi, hakim Berman’ın IEEPA hakkında jüriye “kısmen” yanlış bilgi verdiğini kabul etse de bu hatanın “zararsız” olduğunu belirtti.

Jürinin “çok kuvvetli deliller olan bir başka sorumluluk teorisi hakkında düzgün bir şekilde bilgilendirildiğine” dikkat çeken mahkeme, Atilla’nın diğer iddialarınınsa “boş” olduğunu ifade etti.

“Jürinin kararını desteklemek için yeterli kanıt olduğu sonucuna varan” üst mahkeme, bu nedenle bölge mahkemesinin kararını onadı.