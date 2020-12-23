İlk corona davası: Yakınlarını kaybedenler başbakan ve sağlık bakanına dava açıyor

2019’un son günlerinde Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra İtalya’ya sıçrayan ve İtalya’ya kabusu corona virüsü salgını bugün İtalyan yargısına ve siyasetine zor anlar yaşatıyor…

Corona virüsü salgınının birinci dalgasından en çok etkilenen İtalyan bölgesi Bergamo’daki Lombardiya’da Covid-19’dan yakınlarını kaybeden 500 aile yargıya başvurdu. Acılı 500 aile, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lombardiya Belediye Başkanı Attilio Fontana hakkında dava açtı.

Dava açan aileler bu üç ismin bilim insanlarının önerisine rağmen hızla karantina ve sokağa çıkma yasağı kararı almamasından şikayet ederken ülkeyi yönetenlerin güncel bir ulusal pandemi planı olmamasından ve krizi iyi yönetememesini örnek gösterdi.

HER AİLEYE 2.4 MİLYON TL İSTENİYOR

Dava sürecini yürüten Consuelo Locati, her 500 ailenin ayrı ayrı 259.000 euro (yaklaşık 2.4 milyon TL) para istediğini açıklarken, “Yapılan incelemeler sonucunda sorumlular belli oldu. Hükümet ve bölgesel yönetim görevlerini yerine getirmedi. İtalya’da yasalar bölgesel yönetimin aktif ve güncel bir acil durum planı olmasını şart koşuyor. İtalya’nın salgın planı sadece demode değildi aynı zamanda gerçek hayata uyumlu da değildi. Hiçbir rehber yoktu” dedi.

Babasını da Covid-19’dan kaybeden Locati, “Bu yasal süreç bizim Noel hediyemiz olacak çünkü görevini yapması gerekenler işlerini yapmadığı için İtalya’da Noel günü 70.000 boş sandalye olacak masada. Vatandaşlar devlete ve yerel yönetime hayatlarını korumaları için görevlerini verdi fakat onlar bunu beceremedi” ifadesini kullandı.