İngiltere’de büyük şok! Salgın sürerken kaçak partilere 6 bin kişi katıldı

Parklarda ve ormanlık alanlarda düzenlenen partilerle ilgili bir açıklama yapan Manchester polisi, bunların corona virüsü kurallarını net bir şekilde ihlal ettiğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, partiyi engellemek için bölgeye giden polislere fırlatılan nesneler nedeniyle polislerin geri çekilmek zorunda kaldığı açıklandı.

VAKA SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yetkililer, bu iki illegal parti nedeniyle önümüzdeki günlerde vaka sayılarının artmasından endişe ediyor.

Cumartesi, İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasından bu yana parkların en dolu olduğu günlerden biri oldu.

KISITLAMA KARARI SONRASI EN DÜŞÜK ÖLÜ SAYISI

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 36 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklanan veri, sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasından bu yana en düşük sayı oldu.

Öte yandan Birleşik Krallık’ta Pazar ve Pazartesi günleri, önceki günlerin tatil olması nedeniyle daha az ölüm ve vaka sayısı raporlara geçti. Ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 698 oldu.

Ülke genelinde yapılan test sayısı ise 6 milyon 772’ye çıktı. Bugüne kadar virüs tespit edilen kişi sayısı da 295 bini aştı.

İNGİLTERE’DE POLİSLERDEN ‘EYLEMLERİ YASAKLAYIN’ ÇAĞRISI

İngiltere’de polisler, aşırı sağcıların Londra’daki eyleminde 23 polisin yaralanmasının ardından, salgın boyunca eylemlerin yasaklanması çağrısında bulundu.

Polisleri temsil eden en büyük örgüt olan İngiltere ve Galler Polis Federasyonu, şu açıklamalarda bulundu:

* Normal zamanlarda barışçıl protesto hakkı önemlidir. Fakat normal zamanlarda değiliz ve bulaştığı herkesi etkileyebilen bir virüsle mücadele ediyoruz.

* İçişleri Bakanlığı’na, salgın sırasında büyük protestoların yasaklanması çağrısında bulunuyoruz.

PROTESTOLARDA SON DURUM

Londra’da siyah hakları için gösteriler yapan grupların, geçmişte köleliği savunan veya siyahlara karşı ırkçı açıklamalar yapmış kişilerin heykellerinin kaldırılmasını talep etmesi üzerine dün binlerce kişi Londra’da “heykelleri korumak” için sokağa çıkmış ve hem polislerle hem de siyah hakları savuncularıyla çatışmıştı. Polis, kent genelinde 113 kişinin yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

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