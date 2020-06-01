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İspanya’da son 24 saatte coronaya bağlı can kaybı yaşanmadı

Corona virüsü salgını nedeni ile zor günler geçiren İspanya’dan sevindiren haber geldi. İspanya’da son 24 saatte corona virüsüne bağlı can kaybı yaşanmadı.

21:31 -
Haberler Dünya
İspanya’da son 24 saatte coronaya bağlı can kaybı yaşanmadı

Ülkede corona verilerinin haftalık olarak güncellenmeye başlanmasının ardından yeni veriler bugün açıklandı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada 35 kişinin corona virüsü nedeni ile hayatını kaybettiği duyuruldu.

71 YENİ VAKA GÖRÜLDÜ

Bakanlık, son 24 saatte ise coronaya bağlı can kaybı yaşanmadığını açıkladı. 17 özerk yönetimden 8’inde son bir haftadır corona virüse bağlı can kaybı tespit edilmediği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 71 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 239 bin 638'e yükseldiği kaydedildi.

21 HAZİRAN’A KADAR SON KEZ UZATILDI

İspanya'da bugüne kadar 27 bin 940 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan İspanya hükümeti, 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal kararını 21 Haziran’a kadar son defa uzatmak için önümüzdeki günlerde meclisin onayına sunacak. İHA

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